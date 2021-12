Donaire vs Gaballo: Hora y cómo ver el Livestream

El filipino Nonito Donaire defenderá su título peso gallo de la CMB sábado por la noche cuando se enfrente a su compatriota Reymart Gaballo en el Dignity Health Sports Park en Carson, CA.

La cartelera comienza a las 10 p.m. ET y será televisado en Showtime. Pero si no tiene cable o no tiene Showtime, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Donaire vs Gaballo en línea de forma gratuita:

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todo el contenido de Showtime en vivo y bajo demanda a través de Prime Channels. Puede probar Amazon Prime y Showtime Channel sin costo con una prueba gratuita aquí mismo:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime Showtime, puedes ver Donaire vs Gaballo en vivo por la aplicación Amazon Video, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android. TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), Xbox One o Series X / S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en su computadora a través del sitio web de Amazon.

Vean Showtime por Amazon Prime

Showtime está disponible como complemento al paquete principal de más de 100 canales que ofrece FuboTV. Tanto el paquete del canal principal como el complemento Showtime se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver Donaire vs Gaballo en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Prueba gratuita de FuboTV

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “”Entertainment,” “Choice,” “Ultimate”y “Premier.”. Showtime solo está disponible en el paquete “Premier” o como un complemento separado de otro paquete, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $ 0 al registrarse. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver Donaire vs Gaballo en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en su computadora a través del sitio web DirecTV Stream.

Si ya tienes Hulu o te quieras registrar para una nueva suscripción, Showtime está disponible como un complemento para Hulu o Hulu con Live TV. Si es un suscriptor nuevo, puede comenzar una prueba gratuita de 30 días de Hulu regular más el complemento Showtime:

Prueba gratuita de Hulu

Una vez registrado, puede ver Donaire vs Gaballo en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, PlayStation 4 o 5 , Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede ver en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Previa de Donaire vs Gaballo

Donaire (41-6, 27 KOs), quien se a consagrado campeón en cuatro diferentes categorías a lo largo de una carrera profesional que comenzó en 2001, es el acutal monarca peso gallo del CMB desde que se lo quitó al francés Nordine Oubaali con un nocaut en el cuarto asalto en mayo.

Esa fue su primera pelea en más de un año y medio; en su pelea anterior, sucumbió ante Naoya Inoue de Japón por decisión unánime, perdiendo su cinturón de la AMB en el proceso.

“Para mí, después de la pelea de Naoya Inoue, vi que todavía tenía un propósito en este deporte”, dijo recientemente Donaire, de 39 años, según Agence France-Presse. “Entré fuerte contra Nordine Oubaali en mi última pelea porque tengo ese propósito. Ese propósito es convertirnos en campeones indiscutibles del mundo ”.

La derrota ante Inoue marcó la tercera derrota de Donaire en seis combates.

Su oponente del sábado, un compañero filipino, aún no ha perdido, pero tenía solo 4 años cuando Donaire hizo su debut profesional. Sin embargo, su diferencia de edad de 14 años no parece preocupar a Donaire, quien ha insistido en que ha mejorado con la edad.

“Es lo más extraño, a medida que envejeces, tu resistencia no es tan grande, pero para mí, mi resistencia es mejor que cuando tenía 22 años”, dijo, según The Ring. “Si retrocediera en el tiempo y me enfrentara a la versión de mí mismo de 22 años, ganaría. Esta versión, la de 39 años, vencería a la de 22 “.

“Sé que Reymart es un joven que trabaja duro y lo veo entrenando todo el tiempo. Es un buen chico. Realmente no sé mucho sobre él, pero lo que veo, veo muchos defectos que puedo aprovechar. Si tuviera la oportunidad de hablar con la versión más joven de mí, me diría a mí mismo que tengo que darme cuenta de cómo usar mi experiencia,” añadió.

“El luchador que soy ahora puede usar esa experiencia. Ahora, estoy tranquilo y puedo usar todo lo que sé en las peleas. Tengo 39 años y solo estoy mejorando. Es difícil de creer, pero es verdad”.

Gaballo, de 25 años (24-0, 20 KOs) ha tenido un par de cinturones interinos en la categoría peso gallo, reclamando los títulos temporales de la AMB y el CMB en marzo de 2018 y diciembre de 2020, respectivamente. La última victoria, su última pelea, se produjo a través de una controvertida decisión dividida sobre el puertorriqueño Emmanuel Rodríguez.

El jueves, Gaballo se refirió a Donaire como su ídolo.

“Es un honor luchar contra mi ídolo en el ring. Estoy muy emocionado de competir el sábado por la noche por el campeonato mundial “, dijo Gaballo, según Boxing Scene. “Estoy muy feliz y es un gran placer para mí tener la oportunidad de convertirme en campeón del mundo. He trabajado toda mi vida para lograr este objetivo “.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Fallece exfigura de los Denver Broncos a los 33 años de edad: ¿Cómo murió Demaryius Thomas?