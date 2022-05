DK Metcalf envía mensaje sobre posibilidad de que Colin Kaepernick se una a los Seahawks

Los Seattle Seahawks han sido uno de los principales equipos vinculados al mariscal de campo Colin Kaepernick en su intento de regresar a la NFL, pero hasta ahora no ha habido señales de que el equipo lo sume a su plantilla. Durante una entrevista del 2 de mayo de 2022 en el podcast “Club Shay Shay”, de Shannon Sharpe, se le preguntó a DK Metcalf cuál sería su reacción si los Seahawks firmaran a Kaepernick.

“Te diría que, si pasa eso, no tendría nada que decir y voy a tener que, ya sabes, jugar con él y llevarme bien con él”, explicó Metcalf.

También se le preguntó a Metcalf si sentía que Kaepernick debería tener otra oportunidad en la NFL. El receptor de los Seahawks señaló que cree que “alguien se arriesgará con Kaepernick”. Metcalf apoyó la idea de que Kaepernick firmara con un equipo, pero no hizo campaña para que Seattle lo hiciera.

“Oh, 100%, todos merecen una segunda oportunidad en cualquier cosa que hagan, en mi opinión, sí”, agregó Metcalf. “… Alguien se arriesgará y le dará otra oportunidad”.

Aquí hay un vistazo a los comentarios de Metcalf sobre los rumores de Kaepernick y Baker Mayfield.

Kaepernick hizo campaña para una prueba de los Seahawks

Kaepernick ha tenido una conexión con los Seahawks durante la offseason, incluida la realización de sesiones de práctica con los receptores de Seattle, Tyler Lockett y Aaron Fuller. El ex mariscal de campo de los 49ers también ha estado en contacto con el entrenador en jefe de los Seahawks, Pete Carroll, quien hizo campaña para que el mariscal de campo tuviera otra oportunidad en la NFL.

“Todavía no, sigo esperando esa oportunidad [con los Seahawks], sigo esperanzado”, dijo Kaepernick a los periodistas el 23 de marzo cuando se le preguntó sobre una prueba con los Seahawks. “Ha habido mucha conversación al respecto. Repito, hemos tenido conversaciones con Pete [Carroll] y John [Schneider] anteriormente. Como mencionó Pete, hemos hablado recientemente y aún esperamos que la puerta esté abierta y tengamos la oportunidad de atravesarla”.

Metcalf avaló a Lock y a Smith

Al hablar de posibles mariscales de campo de los Seahawks, Metcalf se animó más al hablar de Drew Lock y Geno Smith. Metcalf ha avalado a Lock desde que Seattle adquirió al mariscal de campo en el enorme cambio por Russell Wilson.

“No voy a decir que estoy estresado por [eso], pero tengo mis fichas en Geno [Smith] y Drew Lock en este momento”, dijo Metcalf. “Creo que Drew Lock estaba en una situación en la que se vio obligado a hacer muchas cosas a una edad temprana y el entorno realmente no le convenía. Y creo que estar en Seattle con Pete [Carroll] en un ambiente positivo lo ayudará a recuperar la confianza.

“En cuanto a Geno, el año pasado con un libro de jugadas reducido y sin estar con nosotros en los entrenamientos de pretemporada y luego consiguiendo entrenar con el primer equipo y jugando como titular, creo que hizo un trabajo bastante bueno. Así que estoy emocionado por lo que vendrá en el futuro”.

Carroll hizo campaña por Kaepernick pero sigue sin comprometerse con él

Carroll continúa teniendo una conexión interesante con los rumores sobre Kaepernick y habló abiertamente sobre el mariscal de campo durante sus primeros comentarios públicos desde el traspaso de Wilson. Sin embargo, en entrevistas posteriores, el entrenador de los Seahawks indicó que las conversaciones del equipo con Kaepernick no han avanzado más allá de la etapa preliminar.

“Se trata de segundas oportunidades y la agencia libre es lo que marca ese acuerdo”, explicó Carroll durante una conferencia de prensa el 16 de marzo. “Y sabes, pensé en otro jugador. Vas a hacer preguntas sobre Colin Kaepernick. Quiero decir, sé que vas a preguntar, así que déjame explicarlo. Se puso en contacto conmigo el otro día y me dijo: ‘Oye, me gustaría tener una oportunidad. Estoy poniéndome en forma.’

“Entonces, me envió algunos videos, y luego me enteré de que estaba trabajando con Tyler Lockett. No sé cómo sucedió eso, pero ¿ese tipo merece una segunda oportunidad? Creo que sí, en alguna parte. no sé si será aquí. no sé dónde será. No sé si es incluso en este deporte”.