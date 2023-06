Djokovic vs Ruud: ¿Cómo ver la final de Roland Garros 2023?

La final masculina del Abierto de Francia de 2023 será entre Novak Djokovic vs Casper Ruud.

En los Estados Unidos, el partido (8:30 a.m., hora de inicio del Este) será televisado en vivo por NBC.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen NBC y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable y desea una opción gratuita, pero también hay otras alternativas, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver Djokovic vs Ruud en vivo en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Djokovic vs Ruud en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en vivo en la aplicación NBC Sports o NBCSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. CBS está incluido en cada uno, mientras que TUDN está en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba DirecTV Stream+

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en vivo en la aplicación NBC Sports o NBCSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para hacerlo.

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, esta es la forma más económica de ver una transmisión en vivo del partido: una transmisión simultánea de la cobertura de NBC estará en Peacock Premium, que cuesta $4.99 por mes:

Obtener Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver Djokovic vs Ruud en vivo en la aplicación Peacock TV o en el sitio web de Peacock TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Peacock TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV ( como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con canales de deportes, y puede obtener su primer mes a mitad de precio:

</p><p>Una vez que se haya registrado en Sling TV, <strong>puede ver Djokovic vs Ruud en vivo en la aplicación Sling TV</strong> o en el sitio web de Sling TV.</p><p>Los dispositivos compatibles con la aplicación Sling TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.</p><p>También puede ver en vivo en la aplicación NBC Sports o <a href="https://www.nbc.com/live-upcoming" target="_blank" rel="noopener external">NBCSports.com.</a> Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.</p><h2><a href="https://www.hulu.com/live-tv?cmp=8870&utm_campaign=brand&utm_source=Affiliate&utm_medium=Rakuten&ranMID=42392&ranEAID=br*BIgUYcIw&ranSiteID=br.BIgUYcIw-pMKVWfZ_dGNNxublmAraug&siteID=br.BIgUYcIw-pMKVWfZ_dGNNxublmAraug" target="_blank" rel="noopener external">Hulu With Live TV</a></h2><p>Puede ver una transmisión en vivo de NBC y más de 65 canales de TV a través de <a href="https://www.hulu.com/live-tv?cmp=8870&utm_campaign=brand&utm_source=Affiliate&utm_medium=Rakuten&ranMID=42392&ranEAID=br*BIgUYcIw&ranSiteID=br.BIgUYcIw-ZinbGNGTJEGCb9cPcMmfnQ&siteID=br.BIgUYcIw-ZinbGNGTJEGCb9cPcMmfnQ" target="_blank" rel="noopener external">Hulu With Live TV,</a> que también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:</p><p style="text-align: center">[shop_now link=”https://www.hulu.com/live-tv?cmp=8870&utm_campaign=brand&utm_source=Affiliate&utm_medium=Rakuten&ranMID=42392&ranEAID=br*BIgUYcIw&ranSiteID=br.BIgUYcIw-QJVGKeeZ9bk_NBWI4p7E3Q&siteID=br.BIgUYcIw-QJVGKeeZ9bk_NBWI4p7E3Q” target=”_blank”>Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver Djokovic vs Ruud en vivo en la aplicación Hulu o en el sitio web de Hulu.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Hulu incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en vivo en la aplicación NBC Sports o NBCSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Previa de la final entre Djokovic vs Ruud

¡Palpitamos la final de #RolandGarros! 🔝 ¿Antecedentes entre Djokovic y Ruud? 👇 🇷🇸 7-5 y 6-3 🇳🇴 SF Roma 2020

🇷🇸 7-6 y 6-2 🇳🇴 RR ATP Finals 2021

🇷🇸 6-4 y 6-3 🇳🇴 SF Roma 2022

🇷🇸 7-5 y 6-3 🇳🇴 F ATP Finals 2022 pic.twitter.com/m3i5BngMYa — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 10, 2023

El serbio Novak Djokovic está tratando de ganar un título de Grand Slam número 23 que establece un récord masculino cuando se enfrente al noruego Casper Ruud en la final masculina del Abierto de Francia de 2023 el domingo 11 de junio. La victoria lo empataría con Serena Williams en el segundo lugar general detrás de Margaret. Court’s 24. También estará a medio camino de completar el Grand Slam del año calendario porque ganó el Abierto de Australia en enero. Gana a la edad de 36 años, se convertirá en el ganador de mayor edad del Abierto de Francia en la era moderna.

La historia está del lado de Djokovic. Él y Ruud han tenido cuatro encuentros anteriores y él ganó los cuatro, sin perder un set, en realidad, por lo que Ruud sabe que tiene una gran tarea por delante.

“Creo que Novak ha jugado muy bien este torneo, y en los Grand Slams, siempre eleva su nivel”, dijo Ruud en su conferencia de prensa previa al partido, y agregó: “Va a ser un desafío difícil. Nunca lo he vencido antes. Así que voy a tener que tratar de idear un mejor plan de juego y saber que tendré que jugar mi mejor juego, mi juego A, mi mejor nivel que he jugado si quiero tener una oportunidad contra él. Voy a tratar de hacer eso y tratar de jugar sin demasiada presión. Eso es más o menos lo que hice hoy, simplemente salí, no pensé demasiado, no quería mostrar demasiadas emociones, ni buenas ni malas. Yo estaba en la zona. Veamos si puedo mantener este tipo de sentimiento y mentalidad para la final”.

También dijo que “simplemente intentará disfrutar el momento” porque mientras Djokovic está jugando por su título 23 de Grand Slam, Ruud está jugando por el primero.

“Creo que esa también era mi mentalidad el año pasado, y no me salió bien. Obviamente, me gustaría intentar hacerlo mejor que el año pasado. A ver si he aprendido algo de los dos anteriores que jugué el año pasado”, añadió. “Simplemente se siente genial estar de vuelta. Quiero decir, no pensé o necesariamente creí al comienzo del torneo que iba a estar en la final, di lo mejor de mí, por supuesto, en cada partido, tomé un partido a la vez, y mañana va a será el desafío más difícil del año para mí”.

La final masculina del Abierto de Francia de 2023 entre Novak Djokovic y Casper Ruud se transmite en vivo el domingo 11 de junio a las 9 a.m., hora del este, en NBC y Peacock.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Unabomber: Ted Kaczynski muere a los 81 años en una cárcel de EE.UU.