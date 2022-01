Directivo confirma que jugador en el radar del Barcelona quiere irse

El director ejecutivo del Bayern Múnich, Oliver Kahn, ha confirmado que el objetivo del Barcelona, Niklas Sule, quiere dejar el Allianz Arena al final de la temporada cuando expire su contrato.

Kahn dice que el internacional alemán de 26 años rechazó una oferta de extensión de contrato con cuadro bávaro y buscará un nuevo equipo en el verano, según informa Mundo Deportivo.

“Las negociaciones fueron largas. Le hicimos una oferta que Süle no aceptó. Se hizo una oferta muy buena”, dijo. “Pero tenemos que cumplir con ciertos límites financieros. Sabemos que Niklas quiere irse al final de la temporada”.

Barcelona está buscando opciones de bajo costo para fortalecer el equipo, debido a los problemas financieros en curso del club, y Sule se ha convertido en uno de varios objetivos defensivos para el cuadro culé.

El periodista de Bild, Christian Falk, dijo al podcast Bayern Insider que Sule está en la lista de deseos del Barça. Sule ha estado en el Bayern desde 2017, ganando una gran cantidad de títulos, incluidas cuatro coronas de la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes.

Barcelona fijándose en defensas agentes libres

Sule no es el único futuro agente libre con el que se ha vinculado al Barcelona recientemente, ya que los catalanes continúan apuntando a opciones de bajo costo debido a sus constantes limitaciones financieras.

El Barça también está “muy interesado” en fichar al central del Chelsea, Andreas Christensen, que también está fuera de contrato en el verano. El experto en transferencias Fabrizio Romano informa que los catalanes enfrentarán la competencia del Bayern por el internacional de Dinamarca.

El capitán del Chelsea de Christensen, César Azpilicueta, también ha sido vinculado con el Barça. Un acuerdo para llevar al lateral al Camp Nou está casi cerrado, según Catalunya Radio.

Mientras tanto, Barcelona también podría moverse por el lateral izquierdo del Ajax, Nicolás Tagliafico, en la ventana de transferencia de enero. Los catalanes están considerando un préstamo por el resto de la temporada, y se dice que el defensor está “presionando fuerte” para un cambio.

Tagliafico ofrecería competencia a Jordi Alba por la izquierda de la defensa azulgrana. El jugador de 32 años es la primera opción indiscutible, pero en realidad no tiene un respaldo ya que no hay otro lateral izquierdo especialista en la selección absoluta en este momento.

¿Es Sule hincha del Barcelona?

👕 Bayern Munich player Niklas Süle wearing a Barcelona shirt while attending the 2015 Champions League final in Berlin, Germany pic.twitter.com/oNdkACUikH — FCBarcelonaFl  🏆 (@FCBarcelonaFl) January 16, 2022

Los planes para fortalecer la defensa de Barcelona no sorprenden dado que el equipo sigue luciendo vulnerable en la parte de atrás. Los defensas centrales como Clement Lenglet y Samuel Umtiti han tenido problemas de forma y estado físico, mientras que se necesitará un reemplazo para Gerard Piqué, de 34 años.

El Barça tiene a los jóvenes Ronald Araujo y Eric García en el equipo del primer equipo, pero es posible que no quiera dejar pasar la oportunidad de agregar a la mezcla un defensa central experimentado y ganador del título.

