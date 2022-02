Defensor del Barcelona elogia a Xavi: “Me dio la confianza de poder volver a jugar”

El defensa del Barcelona, Sergiño Dest, ha elogiado al entrenador Xavi Hernández después de que el nuevo entrenador lo llamara al once inicial en el Camp Nou.

Dest ha tenido problemas por minutos desde que llegó Xavi, pero ha jugado 90 minutos en los últimos dos partidos de La Liga del Barcelona contra el Espanyol en el derbi catalán y en el Valencia la última fecha.

La estrella de la selección estadounidense, a quien se vinculó con una salida en la ventana de transferencia de enero, le dijo a ESPN que está contento de haber recuperado la confianza de su entrenador y quiere demostrar que merece quedarse en el equipo.

“Me siento bien a nivel personal, Xavi me dio la confianza ahora para volver a jugar”, dijo. Si no juego, siempre entreno más duro para volver a estar en el equipo, así que nunca pararé. Entonces, si no juego, entreno muy duro para recuperar mi resistencia y todo y volverme más fuerte. Y cuando puedo jugar, trato de demostrar que quiero estar allí”.

Parece casi seguro que Dest será titular en el próximo partido del Barcelona contra Napoli en la Europa League el jueves 24 de febrero. Dani Alves no es elegible para el partido, después de no haber sido nombrado al plantel de la Europa League, lo que significa que Dest debe continuar como lateral derecho.

Dest dice que “la intensidad fue la clave” para la victoria de Valencia

La victoria de Barcelona por 4-1 sobre Valencia vio a Dest realizar una de sus mejores actuaciones de la temporada para los gigantes catalanes. Los visitantes aseguraron la victoria gracias a un hat-trick de Pierre-Emerick Aubameyang y un gol de Frenkie de Jong.

Dest habló sobre el rendimiento de su equipo tras el partido y consideró que la intensidad del Barcelona fue clave para despedir a los anfitriones en el Estadio de Mestalla.

“Me siento genial. Tres puntos siempre es una buena sensación y, como equipo, luchamos muy duro”, dijo. “Creo que la intensidad fue la clave, nos ayudamos mucho. El trabajo en equipo fue bueno”.

La victoria coloca al Barcelona nuevamente entre los cuatro primeros de La Liga y mantiene encaminadas las esperanzas del club de clasificarse para Champions. La victoria también amplía la racha invicta del Barça en La Liga a nueve partidos.

Xavi elogia a un ‘Dest espectacular’

El entrenador del Barcelona, Xavi, quedó claramente impresionado con la actuación de Dest en Mestalla y elogió al jugador de 21 años después del partido. Xavi reconoció que el joven ha dado un gran paso adelante en los últimos meses.

“Todos están mejorando”, dijo. “Tomemos a Sergino como ejemplo. Cuando llegamos aquí, no lo estaba haciendo muy bien, pero ahora lo está haciendo muy bien. Me pareció espectacularmente bueno [contra el Valencia], tanto con balón como sin él. Estoy muy contento con su progreso”.

Dest aún enfrenta una verdadera batalla por los minutos regulares en Barcelona. Dani Alves parece ser la primera opción de Xavi actualmente, pero Dest sabrá que el jugador de 38 años ciertamente no es una opción a largo plazo para el cuadro culé.

LEER MÁS: La NBA se postra ante Stephen Curry después de su actuación en el Juego de Estrellas