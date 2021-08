Alavés vs Real Madrid: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Real Madrid debuta en la temporada 2021/2022 de LaLiga en su visita al Deportivo Alavés.

El equipo Blanco quiere recuperar la gloria en el máximo torneo de clubes de su país bajo la dirección táctica por segunda vez del italiano Carlo Ancelotti..

“No es imposible ganar la Champions. La plantilla del Madrid es muy fuerte, es una plantilla que puede competir contra los mejores del mundo. Si los jugadores dan el cien por cien de su calidad vamos a competir contra todos”, expresó Carletto en la previa al duelo ante Alavés.

Sobre el regreso de Gareth Bale: “Es un gran jugador, todo el mundo lo sabe. Puede que en el último periodo no lo hiciera bien, pero la evaluación es muy buena en estos primeros días. Luego el juez es el campo, no el entrenador. Si lo hace bien en el campo va a jugar y si no no lo hace, no va a jugar. Aquí hay mucha competencia y la competencia es muy buena para la motivación”.

“La plantilla es muy buena, pero el mercado está abierto. No puedo decir que no vayamos a hacer nada. Igual algunos jugadores piden salir. La plantilla me gusta”, concluyó.

Por su parte, Javier Calleja, entrenador del Alavés dijo: “La pretemporada tiene un proceso, tenemos que ir asimilando carga física, trabajar aspectos tácticos… Tenemos que valorar el trabajo que se ha hecho, la unión que he percibido desde el principio ha ido a más y a nivel futbolístico hemos ido de menos a más, llegamos en buen momento ante el Real Madrid, con ganas de hacer un buen trabajo ante nuestro público. La mejor noticia es que vuelva la afición a los campos, y tenemos ganas de darles una alegría respecto al juego y al resultado”.

La primera convocatoria de Ancelotti en su segunda etapa

En su regreso a la máxima competencia al frente del Real Madrid, el italiano dio una nómina de 21 jugadores en la que se quedaron por fuera Mariano, Carvajal, Odegaard, Vallejo, más los lesionados Kroos, Ceballos, Mendy y Marcelo.

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias. Defensas: Militao, Alaba, Nacho, Odriozola y Miguel Gutiérrez. Centrocampistas: Modri, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez., Isco y Blanco. Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovi, Bale, Vini Jr. y Rodrygo. ¿Qué pasa con Varane? View this post on Instagram A post shared by Raphael Varane (@raphaelvarane) En Manchester United crecen las dudas sobre el futuro del francés y ex central del Real Madrid, Raphael Varane por la falta de la firma de su contrato y no haber hecho trabajos pre competitivos a la par de sus compañeros en estos días. “No ha entrenado con nosotros. Todos los puntos están sobre las íes, pero las cosas llevan tiempo y lamentablemente con el aislamiento y la demora no está cien por cien hecho todavía, pero se completará pronto”, señaló Solskjaer, DT del club inglés.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 14 de agosto desde las 4PM ET, 1PM PT.

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

