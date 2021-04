¿Dembelé podría irse este mismo verano del Barcelona?

Según algunos informes, el Barcelona buscará vender a Ousmane Dembelé este verano por tan solo 60 millones de dólares si el internacional francés no firma una extensión de contrato en el Camp Nou.

El contrato actual del delantero expira en 2022, cuando podrá marcharse gratis, un escenario que el Barcelona no quiere entretener dado que el club gastó 105 millones de euros más complementos para conseguir a Dembélé en 2017.

Dembélé “todavía no ha respondido” a la oferta de renovación de contrato que hizo el Barça hace dos semanas, según Diario Sport.

Sin embargo, Mundo Deportivo habló con fuentes internas del club y consideraron al internacional francés “intransferible”. Estas fuentes calificaron de “falsedad” que en el FC Barcelona se haya sido tasado en unos 50 o 60 millones de euros al jugador.

Según los informes, el entorno de Dembelé ya ha mantenido negociaciones con los campeones de la Serie A, la Juventus, con respecto a un movimiento en 2022 como agente libre, según Diario Sport.

Los de Turín han “mostrado un gran interés” por el delantero de 23 años y están dispuestos a esperar un año más para traerlo al club en lugar de derrochar al final de la temporada.

Según el informe, la Juve sólo ahora necesita “acordar la comisión y el salario” y podría estar dispuesta a ofrecer al internacional francés una oferta económica mejor que la del Barcelona”.

El técnico Ronald Koeman habló sobre el futuro de Dembelé a principios de mes y dejó claro que quiere que el delantero se quede en el Camp Nou, según Marca.

“Por supuesto que es un jugador importante, lo ha demostrado hoy con su juego y sobre todo con su gol”, dijo. “La trayectoria de Ousmane esta temporada es muy buena, físicamente ha mejorado mucho, es la clave de su consistencia. Si depende de mí, por supuesto, me gustaría que se quedara con nosotros.”

Mientras tanto, Dembelé está de vuelta en la convocatoria del Barcelona para el partido de La Liga del domingo contra el Villarreal después de perderse la victoria del jueves sobre el Getafe en el Camp Nou por “molestias pélvicas”.

LATEST NEWS | 🟢 @Dembouz and @Neto_Murara have been declared fit and are in the squad for #VillarrealBarça. 🔴 @Miralem_Pjanic is out with right knee discomfort and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/O5fUzWq0tw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2021