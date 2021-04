El Barça podría quedarse sin jugar la Champions. ¿Por qué?

El Barcelona podría enfrentarse a ser expulsado de la Liga de Campeones si el club no abandona la controvertida Superliga de Europa que se anunció a principios de esta semana.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo a The Associated Press que los clubes que no pudieron retirarse de la Superliga no podrán jugar en la Liga de Campeones en el futuro.

“Está muy claro que los clubes tendrán que decidir si quiero jugar la Superliga o la Champions”, dijo. “Si dicen que son de la Superliga, entonces no jugarán la Liga de Campeones, por supuesto… y si están listos para hacerlo, pueden jugar en su propia competición”.

El Barcelona anunció el lunes que había “llegado a un acuerdo con otros once de los clubes más importantes de Europa para formar una nueva competición, la Superliga”. Sin embargo, la Superliga se vio posteriormente afectada por una feroz reacción de todo el mundo.

Los seis equipos de la Premier League involucrados en el proyecto confirmaron sus planes de retirarse del torneo y fueron seguidos por el Atlético de Madrid, el líder de La Liga. Los rivales de la Serie A, el AC e Inter de Milán, también se desmarcaron del proyecto.

Al final, sólo Barcelona y Real Madrid quedaron como los únicos dos clubes del proyecto. El reciente campeón de la Serie A, la Juventus, emitió un comunicado en el que no confirmó la salida del club, pero reconoció que la nueva liga no podría “completarse en la forma en que fue concebida inicialmente”.

Laporta dice que la Superliga es “absolutamente necesaria”

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, rompió el silencio sobre la propuesta de Superliga esta semana y dejó claro que el club está a favor del proyecto. Habló en TV3 sobre la liga, pero admitió que la decisión final sobre la participación del Barça dependería de los socios del club.

“Teníamos una posición y todavía tenemos una y lo explicaremos. La posición es de precaución pero la Superliga es una necesidad. Por otro lado, como debe ser, nuestros socios tendrán la última palabra”, explicó. “Es absolutamente necesario que los grandes clubes, dado que generamos muchos ingresos, queramos tener la capacidad de opinar sobre el proceso. Y además, creemos que es importante que esto vaya acompañado de una competición atractiva basada en el mérito deportivo”.

La afición azulgrana ya ha protestado por la Superliga, colgando una pancarta en el exterior del Camp Nou que decía: “El Barça es nuestra vida, no tu juguete. No a jugar en la Superliga”.

Sin embargo, el proyecto de la Superliga podría ser una forma de aliviar las enormes deudas del club. La declaración inicial de Barcelona sobre la Superliga señaló que los miembros fundadores del nuevo proyecto recibirían “una cantidad de 3.500 millones de euros únicamente para respaldar sus planes de inversión en infraestructura y para compensar el impacto de la pandemia del coronavirus”.

La declaración del Barcelona sobre la Superliga

El Barça emitió un segundo comunicado el jueves antes de la victoria por 5-2 del primer equipo sobre el Getafe en el Camp Nou de La Liga.

Los catalanes señalaron que la Superliga era una “oportunidad histórica” y agregaron que el club sigue comprometido con el proyecto a pesar de que muchos otros clubes se retiraron.

Sin embargo, el Barça también reconoció la reacción negativa que ha generado el proyecto y agregó cómo planea analizar la respuesta y tratar de resolver algunas de las cuestiones que se han planteado.

“Dada la reacción del público que ha generado el citado proyecto… no hay duda de que el FC Barcelona aprecia que se requiera un análisis mucho más profundo de los motivos que han provocado esta reacción”, prosigue el comunicado. “Este análisis requiere tiempo y la compostura necesaria para evitar tomar una acción precipitada”.

La Superliga actualmente parece condenada después de que los clubes abandonaran apresuradamente el proyecto esta semana. Sin embargo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le dijo a El Larguero el miércoles, según informó la CNN, que los clubes “aún no se han ido” e insistieron en que el proyecto no ha terminado sino que está “en pausa”.