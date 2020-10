Le dedicarán estatua a legendario atleta en su ciudad natal ¿de quien se trata?

Aunque esté retirado, Usain Bolt es uno de los atletas más reconocidos en todo el mundo. Cuando uno llega a Jamaica hay dos caras que uno ve: La de Bolt y Bob Marley. Su carrera lo convirtió en un icono del deporte y una de las personas más amadas en la isla caribeña.

La Ministro de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, anunció que una estatua del legendario velocista está listo para ser presentado en el pueblo natal del corredor antes de que termine el año.

El anuncio del tributo

En un evento en el que participó celebrando en aniversario número 250 de la ciudad de Trelawny, ciudad a 156 kilómetros de Kingston,la ministro dio la noticia que generó una tremenda algarabía.

Los eventos de celebración con el Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte fueron cancelados por causa de la pandemia y fueron reemplazado con un formato más virtual.

Usain Bolt's Triple-Triple: The Ultimate Gold Medal Compilation | NBC SportsRe-live all of Usain Bolt's Olympic gold medals, shattered world records, memorable celebrations, and backed-up smack talk that made him the greatest sprinter in history #NBCSports #UsainBolt #Tokyo2020 » Subscribe to NBC Sports: https://www.youtube.com/nbcsports?sub… » Watch Live Sports on NBCSports.com: http://www.nbcsports.com/live NBC Sports Group serves sports fans 24/7 with premier live events, insightful studio shows,… 2020-04-21T22:30:03Z

“Cuando se habla de Trelawny hoy día, se piensa de inmediato en el Honorable Doctor Usain Bolt, quien proviene del distrito pequeño de Sherwood Content y ha colocado a Jamaica en el primer plano mundial como nadie lo pudo hacer. Es mi placer decirles que la estatua estará lista para ser erguida en el pueblo de Falmouth antes de que termine el mes de diciembre,” dijo Grange.

La estatua del ocho veces ganador olímpico de la medalla de oro será puesta en el Water Square en la plaza central del pueblo de Falmouth.

Bolt, quién se retiró del atletismo hace dos años ya no tiene mucho que ver con el deporte salvo algunos eventos en el cual ayuda a los jóvenes.

El atleta de ahora 34 años sigue con las dos marcas mundiales en los 100 (9.58) y 200 metros planos (19.19) que justo se establecieron en el 2009.

Jamaica Break Men's 4x100m World Record – London 2012 OlympicsThe Jamaican team set a new world record of 36.84s at the London 2012 Games. Here we re-live the full race coverage as Jamaica's team of Carter, Frater, Blake and Bolt take the gold medal. Subscribe to the Olympic channel: http://bit.ly/1dn6AV5 Since 1896, athletics has been on the programme of each edition of the Games… 2012-08-11T22:10:56Z

Esta noticia también llega después de que se anunció que la escuela primaria Troy le cambiarían el nombre a la escuela primaria Veronica Campbell-Brown, la legendaria velocista que también proviene de esa ciudad.

Veronica Campbell-Brown wins 200m Championship – from Universal Sportshttp://www.UniversalSports.com 2011, Daegu, South Korea, IAAF Track and Field World Championship, Campbell-Brown (JAM), the Olympic champ beats the Americans by .15 seconds, winning at 22.22 seconds over Felix and Jeter. (Watch the full event at UniversalSports.com) 2011-09-02T16:19:58Z

Esta escuela es famosa por haber desarrollado a corredores como Michael Frater y Warren Weir, esté último ganó la medalla de bronce en los 200 metros en el 2012. Estos dos han ganado la medalla de oro en las olimpiadas en los equipo de 4×100 jamaiquinos en las últimas dos olimpiadas justo al lado de Usain Bolt.

LEER MÁS: Usain Bolt dio a conocer a su hija y se hizo viral: ¿qué nombre le puso?