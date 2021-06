La decisión críptica de Kyle Kuzma deja perpleja a la fanaticada de los Lakers: ¿Qué hizo?

Kyle Kuzma ha sacado a Los Angeles Lakers de su perfil de Instagram, produciendo una gran cantidad de especulación sobre su futuro con el equipo.

Kuzma tuvo una precaria postemporada y se encuentra en el medio de mucha especulación se ser un posible cambio. Kuzma firmó una extensión de tres años por $40 millones previo a la temporada anterior. Esto lo hizo relativamente difícil de cambiar ya que tiene una clásula de restricción que viene en su nuevo contrato.

Con eso no siendo tema de conversación, Kuzma está en contra de ser mencionado entre los rumores y lo que ha hecho puede ser una reaccion al tema.

Now Kyle Kuzma has removed “@Lakers” from his IG bio 👀🤔 pic.twitter.com/YslPfPfVhD — The Laker Files (@LakerFiles) June 18, 2021

Obviamente no es una noticia relevante, pero la pregutna que se tiene que hacer es ¿Por qué? Con 5.1 millón de seguidores, cualquier cosa que hace alguien com Kuzma en redes sociales es analizada y recontaranalizada, así que es obvio que va a haber algún tipo de reacción.

El compañero de equipo de Kuzma, Dennis Schroder, hizo algo similar antes de que los Lakers fueran eliminados de los playoffs. Esa decisión inspiró poca confianza en el que el jugador regrese al equipo.

Kuzma premedió 12.9 puntos, 6.1 rebotes y 1.9 asistencias la temporada pasada, mejorando por el lado defensivo y volviéndose más valioso para los Lakers. Kuzma acertó en 36 por ciento de triples, pero cayó a 17.4 por ciento en la postemporada. ÉL promedió 6.3 puntos y 3.8 asistencias en la serie contra los Suns.

“Obviamente no puedo hablar por todos, fue una serie difícil para mi disparando después de tener una de las mejores temporada de mi carrera lanzando triples” dijo Kuzma en su entrevista de salida. “Sabes, es difícil, terminando la temporada de la manera que hicimos después de trabajar tanto y tener esa confianza, pero hay algo lindo en la lucha y algo feo en el éxito.

“Así que estoy muy emocionado por atacar el verano y conintuar a mejorarme. Es desafortunado, si hubiesemos metido unos disparos y no tener tantas lesiones, es posible que no tendríamos esta conversación. Pero es parte del juego y eso es lo que la vida nos ha dado.”

Kyle Kuzma cree que jugó “Baloncesto ganador”