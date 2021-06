Andre Drummond critica comentario sobre extensión con Lakers

El equipo de Los Angeles Lakers quiere a Andre Drummond de regreso la próxima temporada, pero tendrá que ser al precio justo.

Y ese precio no será el mínimo estipulado para un jugador veterano, si es que Drummond se sale con la suya. El ex All-Star de 27 años respondió un comentario en Instagram en el que alguien pedía que volviera a los Lakers bajo salario mínimo la próxima temporada.

“Firma por el mínimo,” decía el comentario.

Drummond rápidamente respondió: “Estás borracho.”

Los Lakers firmaron a Drummond la temporada pasada tras haber sido adquirido de los Cleveland Cavaliers. Él firmó un contrato por el resto de la temporada y su paso por el equipo angelino fue complicado. Drummond promedió 11.9 puntos y 10.2 rebotes mientras estuvo con los Lakers, asumiendo un papel protagonista.

Sin embargo, Drummond nunca pareció encajar en el sistema de los Lakers, lo cual quedó especialmente claro en los playoffs. En el decisivo Juego 6 contra los Suns, Drummond no jugó.

La precencia de Drummond en el plantel titular, además, desconcertaba la rotación y los roles de Marc Gasol y Montrezl Harrell.

Los Lakers aparentemente hicieron la promesa de poner a Drummond como titular si este firmaba con ellos, dejándolos relativamente maniatados en cuanto a su rol.

“Esos dos muchachos son increiblemente profesionales”, dijo Drummond. “Me apoyaron mucho cuando llegué a pesar de que yo sería titular durante los primeros minutos y jugaría el rol de ellos en su equipo.” Fueron muy profesionales y me ayudaron mucho. Incluso cuando cambió y yo estaba en el banco y no estaba jugando mucho y ellos sí estaban jugando.

“Simplemente hicimos un gran trabajo apoyándonos mutuamente, asegurándonos de que todos y cada uno de nosotros sintiera definitivamente que todos queríamos que el otro tuviese éxito”.

Andre Drummond Would Like to Play With Anthony Davis





Una de las atracciones de jugar con los Lakers que Drummond jugase al lado de Anthony Davis, quien estuvo complicado gran parte del año debido mayormente a una lesión en su sóleo y tendón de aquiles. Los dos jugaron juntos solo 13 partidos de la temporada regular. Drummond siente que la dupla no llegó ni cerca de poder demostrar el potencial que tenían.

“Hubo algunos destellos. Todos los vimos. Hubo momentos brillantes a lo largo del año donde sí jugamos juntos y pasaron muchas cosas buenas. Pero no se puede esperar que dos muchachos que juegan en la pintura se adapten en seis semanas. Es algo que lleva más tiempo”, Drummond le dijo a los reporteros en su entrevista de salida.

“Tenemos que hacer un campamento de entrenamiento juntos y la pretemporada e incluso la temporada regular para trabajar en cosas como esa y poder formar ese tipo de química. Pero creo que tanto él como yo hicimos un gran trabajo adaptándonos bien el uno al otro con el tiempo que tuvimos”.

Davis see lesionó en el Juego 4 de la serie contra los Suns, regresó brevemente antes de los playoffs pero se volvió a lesionar en el Juego 6.

Los Lakers valoraron lo que Andre Drummond ofreció

Considerando cómo los Lakers han aclamado a Drummond por su esfuerzo cuandio vestía el morado y oro, probablemente no haya un mejor equipo para el ala-pívot en cuanto al baloncesto en sí se refiere. Y con el tiempo necesario para enseñarle e integrarlo al sistema, Drummond podría convertirse en un jugador muy valioso para el equipo.

“Dre ha sido genial para nosotros,” dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, haciendo eco del sentimiento de Drummond de que nunca tuvo suficiente tiempo para trabajar con James y Davis. “Permítanme empezar diciendo esto. Esperamos que sea un Laker por mucho tiempo. Jugó bien y se adaptó bien a la cultura del equipo”. Se adaptó bien a los muchachos y a todos les caía muy bien”.

Dicho esto, Drummond parece inflexible en cuanto a su intención de probar el mercado, el cual no ha sido benevolente con los jugadores en su posición en los últimos años. Debido a su situación con los sueldos y aún más a los inminentes agentes libres como Alex Caruso, Talen Horton-Tucker y Dennis Schroder, el único camino para que Drummond pueda quedarse en Los Ángeles sería a través de un contrato por el mínimo estipulado para los veteranos que es de 2.5 millones de dólares.

“Encontré una manera de quedarme todo este tiempo dijo Drummond, quien ha ganado más de $136 millones en su carrera. “Voy a seguir jugando el juego que sé jugar hasta nuevo aviso”. Todo equipo necesita un jugador que juegue en la pintura, que puede recuperar rebotes bien, defender y anotar cerca del aro”.

Los Lakers tienen que tener cuidado con sus gastos en la temporada libre al formar el equipo alrededor de Davis y James, así que veremos qué tipo de oferta la organización tiene planeado hacerle a Drummond.