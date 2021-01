De Jong marcó un golazo de cabeza con el Barça en la Supercopa de España [VIDEO]

El francés Antoine Griezmann y el holandés Frenkie De Jong se juntaron para marcar un magnífico gol y poner al FC Barcelona 0-1 en la semifinal de la Supercopa de España que se jugó miércoles 13 de enero ante la Real Sociedad en Córdoba.

Los catalanes no contaron con su capitán, el argentino Lionel Messi debido a una lesión, pero aún así tomaron la delantera en el partido justo antes del descanso. Griezmann continuó con su gran estado de forma con un gran centro para De Jong que anotó un brillante golazo cabezazo imposible para el portero Alex Remiro.

El FC Barcelona captó el momento exacto en que De Jong marcó el gol.

El gol de De Jong le aseguró al Barça que se fuera en ventaja al descanso después de los primeros 45′ minutos de un partido bastante reñido entre los dos rivales, equipos de La Liga.

El gol de De Jong es el tercero que marca en esta la temporada y el segundo que marca contra la Real Sociedad en 2020-21. El holandés hizo el gol de la victoria cuando los dos equipos se enfrentaron en el Camp Nou en diciembre por La Liga. El Barça se llevó los tres puntos con una victoria por 2-1 a pesar de ir por de bajo en el resultado por el primer gol de Willian José.

El centrocampista ahora cuenta con tres goles y dos asistencias en sus últimos nueve partidos después de que se le pidiera que jugara un poco más avanzado con el Barcelona. De Jong habló sobre su nueva posición antes del partido, en una conferencia de prensa previa a este.

El cambio táctico parece estar rindiendo frutos y el internacional holandés parece estar finalmente comenzando a prosperar bajo la dirección de Ronald Koeman. Los dos se conocen bien después de haber trabajado juntos en la selección de Holanda.

3 – Frenkie de Jong 🇳🇱 has scored three goals in 24 appearances for @FCBarcelona under Ronald Koeman 🇳🇱 in al competitions, one more than he netted with Ernesto Valverde (1 goal in 26 apps) and Quique Setién (1 in 16) combined. Free. pic.twitter.com/4sdthrRnYc

— OptaJose (@OptaJose) January 13, 2021