La declaración de Dani Alves: Impactante hallazgo de la prensa española

La prensa española difundió fragmentos de la declaración de Dani Alves, quien sigue preso en Barcelona acusado por el delito de violación de una joven de 23 años, episodio que habría ocurrido en la madrugada del 30 de diciembre del 2022.

Semanas atrás, Alves pidió a la jueza de la causa prestar declaración. En esa instancia, volvió a desdecirse, dando una versión distinta a la que ya había dado.

El programa de TV “En boca de todos” difundió parte del testimonio del futbolista. Esos fragmentos explicarían por qué Alves habría modificado su relato tantas veces.

“No puedo ratificar mi primera declaración porque ese día yo tenía una obsesión, que era proteger mi matrimonio, a la mujer que amo. Enseguida hubo pues una atracción sexual entre yo y la señora. Noté su buena disposición por la manera que bailaba, por cómo se acercaba a mí”, se lee en uno de los fragmentos de la declaración.

La teoría de las zapatillas

Uno de los detalles que llevaron a Alves a la prisión son las zapatillas que llevaba la madrugada del 30 de diciembre del 2022. Las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton lo registraron entrando al baño donde, según la denunciante, habría cometido la agresión sexual. El calzado fue clave para reconocerlo.

A partir de ese reconocimiento, el testimonio del brasileño cambió. Ya no pudo negar que había estado en ese baño junto a la mujer de 23 años que lo denunció.

“Cuando llegué dentro del baño, hice pis y dos o tres minutos después, como no llegaba, pues salí. Y cuando salí, la chica estaba yendo a mi encuentro y prácticamente me doy con ella cuando abro la puerta. No es que yo haya salido otra vez a llamarla sino que cuando voy saliendo prácticamente me la encuentro yo en la puerta. Y estando la puerta del baño abierta entró ella primero y después entré yo”, explicó Alves sobre su presencia en el baño.

“No es que yo haya salido otra vez a llamarla, sino que cuando yo voy saliendo prácticamente me la encuentro en la puerta. En ningún momento me dijo que no”, concluyó el jugador cuyo último equipo fue Pumas de la UNAM.

Dani Alves seguirá preso

Con la declaración que pidió realizar de manera voluntaria, Alves pretendía convencer a la jueza de que le otorgue la libertad condicional. No lo consiguió. Para la justicia catalana hay alto riesgo de fuga. Por ese motivo, el brasileño seguirá alojado en el Centro Penitenciario Brians II a la espera del juicio.

Un detalle importante lleva a la jueza a tomar esta medida: no existe acuerdo de extradición entre Brasil y España.

