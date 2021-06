Dana White confirma nuevos planes de la UFC con Nate Díaz: ¿Qué pasará?

El presidente de UFC, Dana White, cambió su discurso en cuanto al regreso de Nick Díaz a la compañía para pelear otra vez. El jefe de UFC le explicó a Kevin Lole de Yahoo Kevin Iole en una entrevista reciente que él le dijo muchas veces a Díaz ‘no’ pero que la estrella de UFC siguió entrenándose de todas maneras, así que ahora White espera que Díaz pelee nuevamente en el octágono del UFC en 2021.

“Parece que va a pelear este año”, dijo White. “Tú ya me conoces, cada vez que me pregunta, le digo no, no, no, no. Pero en verdad quizás pelee este año. Veremos cómo se dan las cosas”.

White dijo lo mismo respecto a Díaz en las otras varias entrevistas que dio a los medios esta semana, así que parece que Díaz estaría regresando a MMA.

Aunque UFC planeaba que Díaz se mantuviera fuera de acción, ahora planea darle otra pelea.

White le dijo a Farah Hannoun de UFC Arabia que sus promotores estaban ya trabajando para conseguirle a Díaz un oponente.

“No sé en qué punto estamos exactamente, pero se ve prometedor”, dijo White según MMA Junkie.

Los rumores previos del regreso de Diaz por parte de White fueron falsos

Los rumores sobre el regreso de Díaz han estado rodando por más de un año ya, y la respuesta más común de White a los periodistas que le preguntaban al respecto hasta este último cambio era que él no pensaba que iba a concretarse.

White le dijo a ESPN el mes pasado sobre una reciente reunión con Díaz“, La cosa con Nick Díaz es simplemente que cuestiono cuán grandes son sus ganas/ qué tanto quiere pelear realmente”.

De acuerdo con su último posteo en Instagram, Diaz parece tener ganas de pelear. La estrella veterana de MMA parece estar en un estado físico formidable.

View this post on Instagram A post shared by Nick Diaz (@nickdiaz209) Sin embargo, Díaz compitió por última vez dentro del octágono de UFC en 2015 contra Anderson Silva. Así que algunos expertos son excepticos sobre sus probabilidades de volver a estar en forma. Entre este grupo de escépticos estuvo particularmente incluído White hasta esta semana en que de repente el jefe de UFC comenzó a parecer mucho más positivo sobre el regreso de Diaz. White asume que Diaz regresará a la división welter La última pelea que Diaz disputó en la división mediana de las 185 libras. Pero White asume que Díaz estaría regresando a competir en su categoría natural como welter. “Estoy asumiendo que regresaría a la 170 libras,” dijo White. White explicó la razón por la cual cree que Díaz regresaría a las 170 libras. “No creo que uno quiere que pelee en las 185 libras. Lo entiendo. Quiere hacer algo como Anderson Silva, pero no quieres una pelea en las 185 libras. Especialmente después de nop haber peleado por seis años. 170 es muy competitiva,” dijo White. Kamaru Usman es el actual monarca de la división welter de la UFC. Los Hermanos Díaz son estrellas populares en la UFC Díaz se mantiene como uno de las figuras más populares en el deporte, más allá de no haber competido en los últimos cinco años. Su hermano menor Nate Diaz, de 36 años, también es uno de las estrellas más populares de la UFC. En otra entrevista conducida por el mismo Iole con Nate Díaz esta semana, el hermano menor de los Díaz explicó por qué él y su hermano se mantienen tan popular con los fanáticos. “No es difícil no ser aburridor. Eso es lo que yo pienso,” dijo Nate Diaz. View this post on Instagram A post shared by Diaz Brothers (@diazbrothers209) Nick Díaz regresará al mundo de los combates después de una racha de tres peeals sin ganar. Sufrió una pelea sin decisión contra Silva además de derrotas contra Georges St-Pierre y Carlos Condit. La última victoria de Díaz fue contra BJ Penn en el 2011, cuando ganó por decisión unánime en UFC 137, en ese momento Díaz tenía una racha de 11 peleas ganadas. Ahora Díaz espera poder regresar a la senda victoriosa.

