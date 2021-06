Se arma teoría conspiratoria tras pelea de Mayweather y Paul: ¿Qué ocurrió?

Una teoría conspiratoria ha surgido en las redes sociales sobre la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, que fue disputada el 6 de junio via Showtime Boxing.

La pelea era una exhibición a ocho rounds y sorprendentemente, fue la distancia. “Maverick” efectivamente amarró a Mayweather durante varias partes de la pelea y junto a la baja cantidad de golpes de Mayweather y la pera de Paul, “Maverick” salió del ring con pocos golpes. No hubo ganador declarado.

Ahora por la conspiración.

Después de la pelea del domingo, un video clip conenzó a circular en redes sociales de Mayweather aparentemente dejando golpeado a Paul segundos antes de terminar el sexto round. Mayweather conectó con una derecha y después una izquierda. Después de la izquierda, parece que el cuerpo de Paul cae encima de “Money.” Algunos creen que Mayweather noqueó a Paul y parece que mantuvo parado al youtuber para que no caiga a la lona. De acuerdo a la teoría, Mayweather mantuvo a Paul parado así que pudiera seguir la pelea, parae que los fanáticos sigueran viendo el evento.

Floyd accidentally knocked him out and held him up to keep the show going lol pic.twitter.com/FQYN1LQX11 — Teej 🚀🚀 (@StockzNCrypto) June 7, 2021

Aquí tienen otro clip del youtuber hassyboy11_:





Floyd Mayweather actually knocked out Logan Paul but held him up! If you enjoyed the video dropped a like and subscribe would really mean a lot to me! 2021-06-07T16:36:30Z

Barstool Sports también cubrió la conspiración también:

Did Floyd Mayweather actually knock out Logan Paul and hold him up to keep the fight going? @ziprecruiter @kfcbarstool @kfcradio pic.twitter.com/dLXdZgoNsW — Barstool Sports (@barstoolsports) June 7, 2021

No hubo mención de ese momento por parte de los dos peleadores o de medios grandes al terminar la pelea. Además Paul se vio bien endo hacia su rincón unos segundos después es poco probable que esta teroría sea verdad. Lo que puede ser más lógico es que Maverick estuvo sentido o perdió su equilibrio por el golpe de Mayweather y los dos terminaron enredados, algo que ocurrió en varias instancias del combate.

Mayweather admitió que Paul fue “mejor”de lo que esperaba

Maverick mostró su capacidad atlética y su capacidad de aguantar golpes al durar los ocho asaltos con Mayweather, uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos. De acuerdo a Money, lo sorprendió el reto.

“Disfruté,” dijo Mayweather via Sportsnet. “Tienes que darte cuenta que ya no tengo 21 años. Es genial poder moverme con estos jóvenes y pasarla bien. Un gran peleador, fuerte, duro. Es mejor de lo que pensaba.”

“Aunque no tenga experiencia, supo cómo usar su peso y cómo amarrarme esta noche.”

Mayweather también admitió que si Paul fuese a pelear con alguien de su tamaño, “va a ser difícil.”

Paul confirmó que se “puede superar la adversidad” al entrar al ring contra Mayweather

Paul solamente había peleado en dos ocasiones antes de su exhibición contra Mayweather. Él tenía un empate y una derrota on el youtuber KSI. Su última pelea fue en noviembre del 2019 cuando perdió contra KSI por decisión dividida.

Pero un feliz Paul no quiere que nadie dude de sus capacidades. “No quiero que nadie me diga que hay algo imposible,” dijo Paul después de la pelea. “Para poder entrar al ring con uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, demuestra que la adversidad se puede superar.”

