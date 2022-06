Dana White ignora quejas de peleador estelar sobre la UFC: ¿Qué pasó?

El presidente de la UFC, Dana White, desestimó recientemente la quejas del campeón de peso mosca Deiveson Figueiredo para con la promoción.

En resumen, Figueiredo está molesto porque la UFC ha creado un cinturón interino para su categoría de peso. El ex rey de las 125 libras, Brandon Moreno, y el combatiente número 2 del ranking, Kai Kara-Frace, competirán por él el 30 de julio en el marco de la UFC 277.

Figueiredo está fuera de juego debido a una lesión en las manos y no puede competir este verano.

En una entrevista reciente con MMA Fighting, “God of War” [el Dios de la Guerra] se refirió al cinturón como una “broma” y dijo que está considerando abandonar la categoría de peso por completo.

“No descarto esa opción”, dijo Figueiredo sobre pasar al peso gallo. “Depende de la UFC. Si tenemos una conversación y pueden aumentar mis ganancias dentro de la organización, me quedaré en la división. Pero, si no pasa nada, me veré obligado a ascender. Me quedaré en la [división] de peso mosca si aumentan mi paga.”

“Ya quería [subir] pero aún quería pelear tres veces más en la división. Con esta decisión [de crear un título interino], han hecho que mi decisión de subir antes sea un 95 por ciento más probable.”

Bueno, el presidente de la UFC no parece demasiado perturbado por la exigencia de God of War. En una aparición reciente en el podcast “Spinnin Backfist” de Barstool Sports, White dijo que no había escuchado los comentarios de Figueiredo.

El coanfitrión del podcast, Robbie Fox, informó al presidente de la UFC sobre el problema de Figueiredo con la promoción. Y en respuesta, White simplemente respondió: “Genial”.

Figueiredo piensa que la UFC no cree que esté lesionado

En la entrevista con MMA Fighting, God of War dijo que existe la posibilidad de que la UFC no crea que está lesionado. En ese caso, el campeón dijo que está dispuesto a demostrarle a la directiva que lo está.

“Estoy muy molesto y enviaré a la UFC todos los exámenes que tengo que prueban mi lesión, porque he oído que no han recibido estos documentos”, dijo Figueiredo.

“Por supuesto que eso es lo que pasó, viejo”, dijo. “Creo que hubo una falta de comunicación, se suponía que la UFC obtendría estos documentos que prueban mi lesión, pero, por lo que escuché, la UFC no los ha recibido. Podrían haberse comunicado conmigo para saber si estaba bien en lugar de programar una pelea por el cinturón interino.”

“Eso fue mentira. Salvé un evento principal de la UFC, hice el giro más radical de la historia de la UFC como campeón, y ahora me están estafando. El cinturón es mío. No hay otro cinturón, excepto ese cinturón de plástico, esta broma que están haciendo entre Brandon Moreno y Kai Kara-France.”

God of War no quiere pelear hasta que esté al ‘Ciento por ciento’

Por supuesto, Figueiredo no quiere entrar al Octágono hasta que sus manos estén al “ciento por ciento”. God of War le dijo a MMA Fighting que “nunca entrará en una batalla mientras esté lesionado”.

“Quiero estar al ciento por ciento”, continuó Figueiredo. “Soy el campeón, y si estoy al ciento por ciento, tengan la seguridad de que no será fácil quitarme este cinturón.”

El campeón de 34 años tiene un récord profesional de artes marciales mixtas de 21-2-1. Ha peleado contra Moreno en sus últimos tres combates, terminando 1-1-1 contra el boxeador nacido en México. Obtuvo el título de peso mosca en su presentación más reciente con Moreno, obteniendo una victoria por decisión unánime en la UFC 270 en enero.

