Dana White quiere que peleador busque segundo título mundial: ¿Quién lo podría hacer?

El presidente de la UFC, Dana White, no está en contra del sueño de Alexander Volkanovski de ganar dos títulos divisionales.

White habló recientemente con Oscar Willis de The Mac Life y se le preguntó acerca del rey del peso pluma. Volkanovski tiene programada su cuarta defensa del título. Se enfrentará al ex campeón de las 145 libras Max Holloway en una trilogía durante el evento coestelar de la UFC 276 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Y si supera a Holloway por tercera vez, “The Great” ha compartido su deseo de luchar por el cinturón de las 155 libras. Y el presidente de la UFC está “dispuesto a darle lo que quiera”.

“Volkanovski es uno de esos muchachos que se ha ganado el respeto de todos, diría, hasta ahora”, dijo White a través de Sportskeeda.com. “Sabes, tiene esta pelea de Holloway que probablemente tenga sentido para él hacer y dejar esto atrás. Entonces no tendrás que oír hablar más sobre eso, y ese tipo puede hacer lo que quiera.”

“Quiero decir, si él quiere ascender y desafiar a alguien en los ’55 o lo que sea que quiera hacer, estoy dispuesto a hacer lo que él quiera.”

Volkanovski cree que su currículum de peso pluma es lo suficientemente bueno para evitar subir a peso ligero, quiere una pelea por el título de inmediato

Volkanovski habló con Luke Thomas de “Morning Kombat” días después de su última defensa del título. Dominó a “The Korean Zombie” Chan Sung Jung durante el evento principal de la UFC 273 el 9 de abril, ganando por nocaut técnico en el cuarto asalto.

En ese momento, estaba programado que el entonces campeón de peso ligero Charles Oliveira peleara contra Justin Gaethje en la UFC 274. Y The Great reveló su interés en pelear contra el ganador. Como muchos fanáticos de las peleas saben, Oliveira se vio obligado a dejar vacante el cinturón después de un pesaje fallido, y aunque derrotó a Gaethje por sumisión en el primer asalto, el campeonato sigue vacante.

“Quiero esta pelea por el título”, dijo Volkanovski a través de CBS Sports. “Lo pedí porque creo que me lo gané. Estamos viendo a muchachos obtener la oportunidad de un segundo título por mucho menos de lo que he hecho. No creo que pierda el tiempo a menos que sea por el cinturón.”

“Obviamente, hablaré con mi equipo y veré lo que piensan, pero, quiero decir, cuando estás haciendo cosas así, entonces estás aceptando recortes salariales por eso. Creo que estoy en una posición en la que al menos puedo pedir eso. Si no es esta pelea, tal vez la próxima. Pero creo que estoy en una buena posición y no creo que deba intentar subir la escalera con donde estoy. También estoy invicto en peso ligero, recuérdalo. Fui derrotado en el peso mediano.”

Volkanovski dijo que el peso pluma necesita resolverse, ‘He hecho mi parte’

Mientras hablaba con Thomas, Volkanovski compartió sus pensamientos sobre el estado de los contendientes de peso pluma. En resumen, además de Holloway, Volkanovski dijo que quería ver a los mejores combatientes ascender al puesto número 1 trabajando dentro del Octágono.

Y está de acuerdo con hacer esperar a la división mientras eso sucede.

“Si esa división estuviera haciendo su parte y la gente estuviera tratando de tomar el primer lugar y alguien que eliminó a los principales contendientes, Max probablemente no obtendría una trilogía de inmediato”, continuó Volkanovski. “Pero debido a que estos muchachos están sentados y, no sé, tratando de elegir sus peleas y cosas así, él fue el único que eliminó a los contendientes número 1 y se consolidó como el contendiente número 1. Si los otros contendientes estuvieran haciendo eso y hubiera un claro contendiente número 1, o incluso el número 2, probablemente estarían delante de Max y todos gritarían su nombre.”

“Mientras esta división se arregla sola, si no hacen su trabajo, se quedarán sentados y esperarán aún más. Obviamente, estoy mirando esta división de peso ligero. Ya he hecho mi parte. No me has oído hablar de la división de peso ligero. La gente me ha preguntado al respecto, pero nunca he dicho ‘dame esa pelea’. Siempre dije: ‘Planeo hacer eso en un futuro cercano’. Quiero esperar el momento adecuado. Soy el tipo de persona que tiene que ganarse la oportunidad de hacer algo así. He tenido cuatro peleas por el título, cuatro victorias y tres defensas.”

“Estoy en una posición en la que puedo empezar a pedir este tipo de cosas. Es por eso que siento que definitivamente es una opción. Quiero tres peleas este año. No me voy a quedar sentado esperando a la división.”

