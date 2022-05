Dana White advierte a ‘Cowboy’ Cerrone que si pierde pelea será su final en la UFC

El futuro miembro del Salón de la Fama de la UFC, Donald “Cowboy” Cerrone, regresa al Octágono el sábado por la noche. Pero, se enfrenta a grandes apuestas, según Dana White.

Cowboy (36-16) tiene el récord de más derribos en la UFC con 20. Sus 23 victorias dentro del octágono también son históricas, ocupando el puesto número 1 junto con el excampeón de peso pesado de la UFC, Andrei Arlovski y su compañero de peso ligero Jim Miller.

Además, Cerrone está empatado con el actual campeón de las 155 libras, Charles Oliveira, por el mayor número de bonificaciones por desempeño posterior a la pelea, 18.

Pero, dicho todo eso, el combatiente de 39 años está pasando por tiempos difíciles como artista marcial mixto profesional. No ha obtenido una victoria desde su triunfo por decisión de 2019 sobre Al Iaquinta.

Desde entonces, Cerrone ha perdido cinco peleas. También luchó contra Niko Price en un empate, sin embargo, fue anulado después de que Price dio positivo por marihuana.

El perdedor de Cerrone vs. Joe Lauzon probablemente ‘se ira al ocaso’, dijo White

En resumen, es probable que Cowboy necesite desesperadamente una victoria si desea continuar peleando en la UFC. Cerrone se enfrentará al veterano luchador de UFC Joe Lauzon durante la apertura de la cartelera principal de UFC 272 el 7 de mayo.

El presidente de UFC habló con John Morgan de MMA Underground antes de la noche de la pelea del sábado. Y White le dijo al reportero que el perdedor de Cowboy versus Lauzon estará terminado en la UFC.

“El perdedor, probablemente empacará y se irá al ocaso”, dijo White, a través de Sherdog.com. “Y yo estaría de acuerdo”.

Lauzon es un nombre muy reconocible para los fanáticos de las peleas desde hace mucho tiempo. El veterano de 37 años compitió durante la quinta temporada de “The Ultimate Fighter” de 2007. Aunque no ganó el programa, tenía una sólida reputación al entrar en “The Ultimate Fighter”, ya que había noqueado al excampeón de peso ligero de UFC Jens Pulver en su pelea anterior. Pulver fue entrenador esa temporada, frente a la leyenda de MMA BJ Penn.

En total, Lauzon peleó 27 veces en UFC y tiene un récord profesional de 28-15. No ha peleado desde su victoria por TKO sobre Jonathan Pearce en 2019. Antes de eso, Lauzon había perdido tres peleas seguidas.

‘Cowboy’ se emocionó al hablar sobre su hijo durante el Día de los Medios de UFC 274

Cowboy es padre de dos hijos y su hijo de cuatro años, Danger, estará en la pelea el sábado por la noche. Durante el día de los medios de UFC 274 el miércoles, Cowboy explicó lo importante que es que su hijo asista a su pelea en vivo en una arena con entradas agotadas.

“No soy yo, es mi hijo”, dijo entre lágrimas Cerrone a través de MMA Fighting. “Me muero de ganas por salir de esa [jaula] y ver la expresión de su rostro. No puedo esperar. Finalmente sabe lo que hago. Es una locura lo emocional que me pongo, pero cada vez que estaba haciendo ejercicio y no quería hacerlo, eso es en lo que pensaba. Estoy ansioso”.

“Me muero de ganas de verlo sonreír como ‘Oh, este es mi papá’, así que para mí, por eso es que quería una multitud con entradas agotadas. Para salir de ese túnel, volar el techo de ese lugar y mirar y ver a mi hijo como diciendo ‘Ay, papá, ese eres tú'”.

