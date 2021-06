Dak Prescott prevee cambios para la próxima temporada: ¿Cuáles son?

Dak Prescott podrá estar usando unos botines nuevos cuando los Dallas Cowboys comiencen la nueva temporada. Patrik Walker de CBS Sports reportó que Prescott busca irse de Adidas y firmar un nuevo contrato con Jordan Brand.

“Muchos me preguntan si Dak Prescott ha cortado su vínculo con Adidas, viendo que usa Jordans en los entrenamientos optativos,” detalló Walker por Twitter. “Una fuente me dice que sigue ‘officialmente’ con Adidas, pero me dice que no no digo más. 👀 Comienza #CleatWatch2021. Además: Hay buen chance que Dak Prescott se vaya a Jordan Brand, pero no está garantizado aún. La demora se basa en lo que dije anteriormente: su contrato actual con Adidas. Lo que es seguro, me dicen, es que Prescott definitivamente quiere hacer el salto. Y que además Nike/Jordan escucha. Así que mantenganse al tanto a ver cómo termina.”

Prescott uniéndose a Michael Jordan agregará un poco más a una temporada libre muy activa para el mariscal de los Cowboys. la estrellas de Dallas ha estado con Adidas desde que comenzó su carrera en la NFL.

“Adidas es genial por todo lado,” Prescott le dijo a NiceKicks.com en una entrevista en el 2017. “Me encanta usar la indumentaria. Para mi, su moda callejera es mejor que cualquier otra marca. Estoy usando los Yeezys en el emparrillado y que me los envíen es genial.”

Como mencionó Walker, Prescott posteó en Instagram una foto suya usando botines Jordan durante los entrenamientos optativos.

Prescott se convirtió en propiertario de Walk-On’s Sports Bar

En mayo, Prescott reveló que ahora es prpietario de 20 por ciento de la franquicia Walk-On’s sports bar, vía CNBC. Esta noticia surgió meses depsés de que Prescott firmó una extensión de cuatro años, $160 millones.

“Crecí yendo a Walk-On’s,” Prescott le dijo a CNBC. “Teníamos un Walk-On en Bossier City. En el baño, cuando entras, mi foto de secudnaris probablemente sigue estando allí.”

Además de Adidas y Walk-On’s, Prescott tiene patriciniosque incluyen Beats by Dre y Pepsi. Prescott notó que su acuerdos de negocios tengan una conexión personal en vez de que sean simplemente dinero fácil.

“No diría que hay una opción que quiero entrar y hacer exclusivamente más que otros,” añadió. “Soy una persona abierta, así que estoy dispuesto a aprender sobre cosas nuevas, nuevas inversiones. Lo que sea, tiene que ser genuino y algo que me importe, algo que compraría y no algo que me genere dinero solamente.”

Prescott se describió como “listo para hacer todo”