¿Cuánto dinero ganó Francia por ser subcampeón del Mundial Qatar 2022?

Francia no logró repetir la hazaña de coronarse con el título de campeón del Mundo en Qatar 2022, pero dio una lección de buen fútbol, en una final en la que el seleccionado de Argentina se llevó la copa.

Los franceses, quienes fueron campeones de Rusia 2018, remontaron el marcador victorioso que Argentina llevaba de 2-2 por buena parte del partido, con las genialidades de Mbappe, pero al final el partido fue resuelto con penalties, dejando a “la france” triste con el subcampeonato.

Y aunque los rostros de los jugadores franceses, muchos de ellos con lágrimas y gestos de decepción, como fue el caso de Mbappe, dieron testimonio del dolor de la derrota, haber terminado segundos en Qatar 2022, les significó también un amplio botín.

Así lo reveló el periódico el periódico El Tiempo, tras advertir que pese a no haber ganado la Copa del mundo, Francia se echó al bolsillo una millonaria suma.

Los subcampeones de Qatar 2022 recibirán un cheque por la suma de $30 millones de dólares, que entregará la Fifa, es decir 12 millones menos que Argentina, que tras su victoria recibirá $42 millones de dólares.

El citado periódico también reveló que Croacia, por su parte, por haber ocupado el tercer lugar del Mundial, se llevó $27 millones de dólares, mientras que Marruecos, hizo lo propio con $25 millones de dólares, al ocupar el cuarto puesto.

El Tiempo dijo además que el total de dinero entregado por la Fifa en este Mundial de Qatar fue de $440 millones de dólares, lo que equivale a $40 millones más de lo que se distribuyó en Rusia.

Los oncenos que no llegaron a octavos se echaron al bolsillo $9 millones de dólares, y los que avanzaron a esa parte del campeonato, $13 millones de dólares. Países Bajos, Brasil, Portugal e Inglaterra se fueron con $17 millones de dólares cada uno por avanzar a los cuartos.

Mbappé, quien se llevó el botín como el mejor goleador de Qatar, no ha dejado de ser motivo de controversia tras la final del Mundial, no solo por su evidente decepción de no haber conquistado la copa esta vez nuevamente para Francia, sino por las declaraciones que había hecho antes sobre sus rivales sudamericanos, a los que demeritó.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, es el comentario del jugador francés que hoy se fue en su contra y que el mundo entero está destacando, como dijo Infobae.