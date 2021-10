Cruz Azul vs América: Hora y Cómo ver el Livestream

Cruz Azul recibe al Club América en una nueva edición del Clásico Joven en el Estadio Azteca. En esta batalla los dos eternos rivales del fútbol mexicano buscarán consolidarse con miras a la Liguilla.

La previa de Cruz Azul vs Club América

Los últimos dos enfrentamientos entre estos equipos terminaron en empate. Además, Cruz Azul no ha perdido contra Club América desde el Apertura 2019.

Los azulcremas llegan a esta final con vistas a un mes lleno de grandes desafíos después de haber perdido la final de la CONCACAF Champions League.

La derrota contra Monterrey desató una racha ganadora de cinco partidos que los posicionó a la cabeza de la tabla en la Liga MX. También demostró muchas falencias en el ataque del América ya que sufre de falta de ideas y de variaciones para complicar a una defensa acérrima como la de Monterrey.

Tanto fue el descontento en Coapa, que el dueño del club Emilio Azcárraga comenzó a pensar en cambios para la próxima temporada. El principal foco sería el del director deportivo Santiago Baños.

Su nombre es el más criticado por los fanáticos. Basados en reportes recientes provenientes de la Ciudad de México, su puesto es el que está en peligro en vez de la de Solari. Habrá que esperar a ver cómo progresa el club en la liga.

Cruz Azul viene de tres empates consecutivos. Por esta razón se encuentra fuera de los cuatro primeros de la tabla.

Juan Reynoso también es un entrenador del que muchos predijeron que se iría prematuramente. Esto es algo sorprendente ya que su equipo se encuentra relativamente seguro y con un posible lugar en la Liguilla. Cruz Azul no ha perdido ningún partido de la liga de los últimos diez que ha jugado, pero su incapacidad para cerrar partidos y la pérdida de puntos ha dejado al entrenador peruano en el foco de las críticas.

El problema es que el equipo no ha logrado encontrar la misma versión de juego con la que ganaron el título el semestre pasado.

La Máquina también podrá contar con los jugadores de la selección nacional méxicana Santiago Giménez y Roberto Alvarado. Estos dos fueron parte del plantel del Tri que enfrentó a Ecuador en Charlotte. En esa oportunidad la victoria se la llevó Ecuador.

Alineación probable de Cruz Azul: José de Jesús Corona, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez, Ignacio Rivero; Juan Escobar, Roberto Alvarado, Guillermo Fernández, Orbelín Pineda; Luis Romo; Bryan Angulo, Jonathan Rodríguez

Alineación probable de Club América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Jordan Silva, Emmanuel Aguilera, Luis Fuentes; Pedro Aquino, Richard Sánchez, Alvaro Fidalgo; Sebastián Córdova, Roger Martinez, Henry Martín

Historial: Partidos jugados: 183 / Victorias para Cruz Azul : 55, Club América 65, Empates 63