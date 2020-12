Cristiano Ronaldo vs Leo Messi: ¿quién ganó en el Barcelona-Juventus?

Cristiano Ronaldo habló sobre Lionel Messi y el Barcelona tras marcar dos goles en la victoria por 0-3 de la Juventus en el Camp Nou el martes en la Liga de Campeones.

El internacional portugués marcó el primer gol desde el punto de penalti tras un contacto con Ronald Araujo mu leve. Weston McKennie anotó el segundo de los visitantes antes de que Ronaldo anotara un segundo penal después de una mano de Clément Lenglet.

Ronaldo regresó al Camp Nou por primera vez desde que dejó al Real Madrid por la Juventus en 2018. El jugador de 35 años habló con Movistar después del partido sobre la victoria y su relación con Messi:

“Llevamos 12 o 13 años juntos en las entregas de premios y nunca lo vi como rival, eso es asunto de la prensa. Siempre me he llevado bien con él, y si le preguntas, te dirá lo mismo.”

El técnico de la Juventus, Andrea Pirlo, insistió después del partido en que Ronaldo estaba especialmente entusiasmado antes del partido porque se enfrentaba a Messi, según informó Football Italia.

“Ronaldo estaba muy motivado para hacer una buena actuación aquí contra su eterno rival, así que cuando estás así de motivado, se vuelve simple. Hay muchos partidos en una temporada y es más fácil entusiasmarse por partidos como este, pero no debemos perder de vista el objetivo real, que es la Serie A, así que tenemos que estar así de concentrados y comprometidos allí también.”

Los dos jugadores han dominado el fútbol mundial durante la última década, y las comparaciones continuaron durante el partido del martes.

MESSI vs. CRISTIANO (35 enfrentamientos, 9 empates)

Messi y Ronaldo ahora se han enfrentado 36 veces en todas las competiciones durante sus carreras. El capitán del Barcelona ha logrado 16 victorias durante esos partidos, mientras que Ronaldo ahora suma 11 victorias, según ESPN.

You shall not pass. 🧙‍♂️ pic.twitter.com/Tf1NtxTI0Q

— Squawka Football (@Squawka) December 8, 2020