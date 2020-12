Cristiano Ronaldo: “Nunca he visto a Messi como un rival”

Esots dos jugadores definieron lo que era El Clásico durante la última década, pero Cristiano Ronaldo ha dicho que tiene una buena relación con Leo Mess y nunca lo ha visto como un rival como suelen hacer los medios a nivel mundial y la redes sociales.

Ronaldo confesó esto después de anotar un doblete desde el punto penal en la goleada por 3-0 ante el equipo blaugrana en su enfrentamiento de Champions el pasado martes.

Es fue la primera vez en la que estos dos se enfrentaron desde que el portugués dejó al Real Madrid para recalar en la Juventus en el 2018. Ellos dos han ganado el Balón De Oro en 11 de los últimos 12 años.

Highlights | Barcelona 0-3 Juventus | Champions League 2020/21-J6 | TUDNJuventus golea y aniquila a un Barca desolado, consiguiendo clasificar como primeros de grupo.

“Tengo una relación muy cordial con Messi,” dijo Ronaldo en un entrevista con la cadena Movistar. “Esto lo he dicho durante lo últimos 12, 13, 14 años en los que he compartido premios con él.””

“Nunca lo vi como un rival. El siempre intentó hacer lo mejor para su equipo y yo lo hice por el mio. Siempre lo fi bien con él. Estoy seguro que él dirá lo mismo si le preguntan.”

“Pero sabemos en el fútbol, la gente siempre busca una rivalidad para crear más emoción.”

Ronaldo se encuentra entre los tres finalistas al lado de Messi y Robert Lewandowski para el premio The Best que otorga la FIFA anualmente. Además busca poder darle un envión anímico a la Juventus ya que se encuentra en el cuarto lugar de la Serie A.

"I want to have dinner with Messi!" Cristiano Ronaldo talks his greatest rivalCristiano Ronaldo and Lionel Messi sat next to each other at the #UCLDraw, and the Juventus great revealed he wants to spend private time with the Argentine.

El presente del Barcelona

Después de la derrota, el Barcelona se encuentra mal parado y buscando de cualquier manera recuperar su mejor juego tras uno de sus peores comienzos en 32 años a nivel doméstico.

“Messi sigue siendo el mismo de siempre en el terreno de juego,” añadió.

“Barcelona está en un momento difícil pero todavía son el Barça. Estoy seguro que saldrán de esto.

todo equipo tiene mal momento, pero el Barcelona es un buen equipo.”

Ronaldo vs Messi – Against Each Other⚽️ Ronaldo vs Messi – Against Each Other

Este paupérrimo presente ha dejado muy mal parado a entrenador Ronald Koeman y a jugadores como Antoine Griezmann. El francés también dijo que los únicos que son culpables por este problema con los jugadores. Barcelon busca revertir su mala racha cuando enfrenten a Levante el domingo en el Camp Nou y ver si pueder cortar una desventaja de 12 puntos que contra el actual líder Atlético de Madrid, quien enfrenta al Real Madrid en el derbi de la capital española.

