Los Cowboys revelan malas noticias de Micah Parsons antes de la postemporada: ¿Qué pasó?

Muy probablemente, la temporada regular de Micah Parsons se ha terminado.

Los Cowboys anunciaron el miércoles 5 de enero que el defensor novato ha sido puesto en la lista de reserva/Covid-19, poniendo en riesgo su condición de estar presente en el final de la Semana 18 contra los Philadelphia Eagles.

“Las chances son mínimas – creo que el menor tiempo de regreso de un jugador de la NFL fue de 4 días – pero sí, la chance es mínima”, dijo Pat Doney de NBC5 acerca del partido del sábado.

Parsons no entrenará el miércoles y no está claro por este mensaje si viajará a Filadelfia con el equipo el viernes. Su ingreso a la lista de reservados por protocolo de Covid-19, llega el día después de que el tackle defensivo Quinton Bohanna saliera de esa lista.

¿Podrá jugar la postemporada?

Suponiendo que esté inactivo, Parsons terminará su temporada inaugural en la NFL a dos capturas de diferencia de romper el récord de un novato (14.5) que había logrado Jevon Kearse, el ex jugador de los Titans.

El jugador, que fue la selección número 12 del último draft, deberá pasar todos los protocolos antes del primer partido de la postemporada de Dallas, encuentro que aún no tiene una fecha determinada.

“Si existe algo rescatable de que Parsons esté hoy en la lista de reserva, es que los Cowboys ya han ganado la división. Y ahora Parsons ya no debe preocuparse por dar positivo durante la postemporada”, remarcó Myles Simmons de Pro Football Talk.

‘La mejor habilidad es la disponibilidad’

Es irónico que Parsons se pierda su primer asunto profesional, ya que menos de 24 horas antes, el candidato a ganar el premio a mejor Defensor del Año, aseguró que su “disponibilidad” era un gran valor en el sobresaliente grupo de Dan Quinn.

“Me enorgullezco en ser el jugador más versátil de la NFL”, Parsons le dijo a los reporteros el martes 4 de enero. “Cuando llegué, el entrenador Rob Davis dijo ‘la mejor habilidad es la disponibilidad’. Me tomé eso muy a pecho porque si quiero ser parte del equipo, tengo que poder hacer cualquier cosa o más de lo que me pidan. Me gusta jugar en cualquier posición y ser dinámico. Es como estar en el recreo para mí. Me siento un niño nuevamente que va a taclear a su amigo, o cubre a su amigo y hace tackles… es muy divertido y lo disfruto mucho.”

Parsons ha hecho lo suficiente para ser reconocido como el mejor defensor de la liga. Vacilando entre apoyador interno, presionando por afuera o como ala defensiva, el producto de Penn State ha registrado 30 golpes a mariscales de campo, 20 tacleadas para pérdida y tres balones sueltos forzados, acompañados de 13 capturas. Actualmente está rankeado como el apoyador número 1 entre 86 clasificados en el ranking de Pro Football Focus.

“Nunca juego en una posición”, dijo Parsons. “Siento que si solo pudiera presionar, sería un jugador que promediaría entre 18-20 capturas. Si solo me quedara cubriendo pases y corriendo, sería un jugador con 100 tackles… Debido a mis habilidades hay ciertas cosas que tengo que hacer durante los partidos. Debo hacerme cargo de un rol para dar lo mejor para que mi equipo gane.”

“En lo que respecta a tener un impacto en el juego, definitivamente me pondría con esos jugadores allí como jugador defensivo del año.”

