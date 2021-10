Cowboys revelan cronograma de la lesión de Dak Prescott

Los Dallas Cowboys son “optimistas” y creen que Dak Prescott no se perderá ningún partido debido a su última lesión, pero el entrenador, Mike McCarthy, admitió que no había una fecha exacta de vuelta. Los Cowboys tienen libre la semana siete, lo que le da a Prescott tiempo de más para recuperarse antes del próximo partido del equipo el 31 de octubre frente a los Vikings.

“Dak se hizo una resonancia magnética esta mañana. Tiene un esguince en el gemelo”, detalló McCarthy durante su conferencia de prensa del 18 de octubre. “Esta semana descansará y se rehabilitará. Van a volver a evaluarlo el lunes [luego de la semana libre] y veremos que dice [el preparador físico Jim Maurer]. Nos sentimos optimistas para el partido frente a Minnesota. Pero creo que, como cualquier lesión de este tipo, en especial al comienzo de la lesión, no se puede marcar una fecha exacta de retorno, pero estamos optimistas para el partido frente a Minnesota.

Los Cowboys confían en que Prescott no se perderá ningún partido

Ian Rapoport, de NFL Network, reportó que los Cowboys son optimistas ya que creen que Prescott no se perderؘá ningún partido por su esguince. Prescott se lesionó durante la última jugada de la victoria del equipo frente a los Patriots.

“De NFL Now: El mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, confía en que estará listo después de la semana de Descanso y que no es necesario preocuparse por su esguince”, Rapoport detalló en Twitter. “Luego de algunos exámenes, una fuerte dijo que las cosas se ven bien. Debería estar bien”.

Prescott dijo que podría haber jugado estando lesionado

Prescott apareció en su conferencia de prensa usando una bota ortopédica, pero el mariscal de campo de los Cowboys trató de minimizar su lesión. Enfatizó que podría haber seguido jugando con la lesión si hubiese quedado más tiempo para jugar.

No iba a dejar que me afectara. La vida sigue golpeándome, pero yo seguiré devolviendo esos golpes”, Prescott dijo en una conferencia de prensa el 18 de octubre. “Es parte de este deporte, es muy físico. Como dije, estaré bien. Tengo mucha confianza en mí mismo, en el equipo médico. Como dije, me siento bien.

Por supuesto que esto es una precaución, pero pensar en ese pase de anotación ganador hace que me duela menos. Cuando anotas y ganas el partido las cosas son distintas. Debo darle crédito a CeeDee [Lamb] por estar en el lugar correcto y por la jugada. Pudimos anotar y mucho tuvo que ver la selección de la jugada por parte de Kellen [Moore]”.

Rush sería el titular para los Cowboys si Prescott se queda fuera de acción

Mientras que los Cowboys se han mostrado optimistas, hay razones para preguntarse lo que haría el equipo si Prescott tuviera que quedar fuera de acción. El equipo nombró a Cooper Rush como el mariscal de campo suplente luego de despedir a Garrett Gilbert y a Ben DiNucci previo a la semana uno.

Dallas volvió a contratar a DuNucci para el equipo de práctica y también tienen a Will Grier en su plantilla. Los Cowboys han mostrado confianza en sus mariscales de campo suplentes, pero la lesión actual de mariscal de campo titular podría ponerlos a prueba.

