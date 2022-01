Los Cowboys podrían adquirir a un siete veces Pro Bowler: ¿Será Antonio Brown?  

Los Dallas Cowboys siempre están ligados a los nombres más resonantes, y el más reciente armador de jugadas en ser asociado con Dallas es Antonio Brown. A raíz del despido de Brown por parte de los Bucs tras su exabrupto en la Semana 17, el experimentado ejecutivo de la NFL y actual analista de ESPN Mike Tannenbaum ve a los Cowboys como un potencial punto de aterrizaje para Brown. Tannenbaum citó a la reciente lesión de ligamentos cruzados que terminó con la temporada de Michael Gallup como la razón por la que los Cowboys puedan estar dispuestos a arriesgarse con Brown.

“Puedo ver a un equipo como los Dallas Cowboys trayéndolo y hablándole y tal vez no firmando con él en un principio, pero si pasan por el proceso, simplemente podrían firmar un contrato por un día y decir, ‘Oye, si la práctica de hoy va bien, podrías regresar mañana’”, Tannenbaum detalló en Get Up de ESPN el 4 de enero. “Y brindarle una infraestructura donde obtenga la ayuda que necesita y luego ayudarlos obviamente en el campo de juego considerando lo que acaba de ocurrir con Michael Gallup.”

“Por lo que, si bien no es probable, podría suceder y hoy por hoy con el COVID y todo el mundo observando esto semana a semana, podrías decir, ‘Oye, nos apoyaremos mutuamente, Antonio y tu carrera en la NFL, si es que hay una, se encuentra en cuidados intensivos. Así que si entrenas bien hoy, regresarás mañana.’”

Aquí está la presentación de Tannenbaum acerca de la posibilidad de que los Cowboys agreguen a Brown:





Play



I could see Antonio Brown getting another chance in the NFL – Mike Tannenbaum | Get Up Mike Tannenbaum debates with Marcus Spears, Jeff Saturday, Domonique Foxworth and Ryan Smith on his reasoning for why Antonio Brown could get another chance with an NFL team after he threw his jersey and pads and walked off the field in the Tampa Bay Buccaneers' Week 17 matchup with the New York Jets. ✔️Subscribe to… 2022-01-04T14:58:07Z

Brown planea someterse a cirugía

Health over Wealth # Barbarian pic.twitter.com/5pxjpZ6491 — AB (@AB84) January 6, 2022

La alocada idea de Tannenbaum es improbable, por lo menos esta temporada, dado que Brown reveló que planea someterse a una cirugía de tobillo. Los rumores podrían regresar en la agencia libre cuando Brown podría firmar con los Cowboys u otro equipo esta offseason.

Brown emitió una extensa declaración a través de Adam Schefter de ESPN (vía su abogado Sean Burstyn) acusando a los Buccaneers de haber intentado obligarlo a jugar a pesar de su dolorosa lesión en el tobillo. El entrenador principal de los Bucs, Bruce Arians, ha negado dicha afirmación. Brown enfatizó que planea jugar en la temporada 2022 una vez que se haya recuperado de su cirugía.

“Una vez que mi cirugía esté completa, volveré al 100% y esperando con ansias la próxima temporada”, sostuvo Brown. “¡El negocio está EN ALZA!”

Jones ha demostrado poco interés en agregar a A.B. en el pasado





Play



ANTONIO BROWN to #dallascowboys says ex NFL GM: Fish Report takes #CowboysNation INSIDE The Star #CowboysNation – STRAIGHT DOPE, NO BULLSH For business inquiries: dbmrfish19@yahoo.com ✭ UNCLE FISH T-SHIRT STORE! cillascustomshirts.squarespace.com STRAIGHT DOPE on your #Cowboys ✭ INFO FROM INSIDE THE STAR! ✭ All content on this YouTube channel is produced, written, edited by Fishsports and Sugarfish, LLC. All content is copyrighted and/or licensed to be used under permitted audiovisual… 2022-01-05T18:02:56Z

Las posibilidades de que los Cowboys intenten adquirir legítimamente a Brown probablemente sean escasas. Dallas ha tenido muchas oportunidades de ir tras Brown en años recientes después de que fuera apartado en múltiples ocasiones. En una entrevista de octubre de 2019 con Dallas’ 105.3 the Fan, Jones puso paños fríos sobre la idea de que los Cowboys pudieran ir tras Brown.

“De nuevo, no quiero hablar del jugador [Brown], me gusta nuestra profundidad”, Jones dijo en aquel momento. “Tenemos chicos a los que no hemos visto… Tenemos jugadores ahí fuera que creo que nos dan una buena profundidad en receptor que tenemos en el equipo, permítanme ser bien claro respecto a eso, como he visto que lo hemos sido por años. Así que no le estoy hablando a Antonio, no le estoy hablando a nadie, pero creo que iríamos por la profundidad.”

LEER MÁS: [IMÁGENES Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky