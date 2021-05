Cowboys establecen nueva marca con su selección de cuarta ronda en el draft

Los Dallas Cowboys usar la seleccíon número 115 del draft de la NFL para conseguir al apoyador de LSU Jabril Cox. Esta fue una selección que estableció una nueva marca.

Por primera vez en su historia, de acuerdo a David Moore del Dallas Morning News, los Cowboys usaron a sus primeras seis selecciones en jugadores defensivos.

El equipo escogió en la primera ronda al apoyador Micah Parsons, en la segunda ronda al esquinero Kelvin Joseph, y en la tercera al línea defensiva Osa Odighizuwa, Chauncey Golston y el esquinero Nahshon Wright.

El informe sobre el jugador

Cox fue un quaterback en secundaria, después comenzó su carrera universitaria en North Dakota State. Se convirtió en el Jugador Defensivo del Año ey fue integrante del primer equipo todo MVFC en el 2018 al conseguir 9.5 tackles con yardas perdidas, cuatro capturas y cuatro intercepciones, del cual dos fueron para touchdown.

Cox se trasnfirió a LSU en el 2020 y continuó demostrando sus capacidades como jugador. El jugador de 23 años se le podía ver por toda parte la temporada pasada al conseguir 37 tackles, notching 37 solo stops, 6.5 tackles detrás de la línea de golpeo, cinco pases desviados, tres intercepciones y un touchdown defensivo.

Un dos veces FCS All-American, Cox es explosivo, corre de un lateral al otro ya que puede jugar en cobertura profunda o como un apoyador. Se le proyecta poder ser un “titular productivo en la NFL,” de acuerdo a su perfil del Draft Network:

Jabril Cox disfrutó de una destacable carrera en secundaria donde jugó múltiples posiciones y fue estrella en fútbol americano y baloncesto, pero no recibió mucho interés en el proceso de reclutamiento. Estuvo tres temporadas en North Dakota State donde fue tuvo un paso impresionante. Tras ser nombrado el jugador freshman del año en 2017, el Jugador Defensivo del Año en la Missouri Valley Conference en el 2018, y fue dos veces FCS All-American, Cox optó por ir a subir de nivel y competir en la SEC antes de entrar a la NFL. Cox es un gran apoyador en cobertura que puede aprovechar espacios. Es sensacional en cobertura de zona y en cobertura individual, conivrtiéndolo en el apoyador ideal en cierto emparejamientos donde puede lidiar con alas cerradas, corredores y algunos receptores más corpulentos. Tiene un rango y movilidad increíble además de estar siempre a toda velocidad. Entre las áreas de debilidad de Cox se encuentran defender el juego terrestre, jugar en situación de contacto y ser consistente en sus asignaturas. Esas son las áreas de crecimiento que se tendrán que analizar. Cox se perfila como un titular productivo en la NFL que trae una habilidad poco vista en temas de cobertura.

Jabril Cox 2020 LSU Highlights

Cómo encaja en Dallas

Los Cowboys se mantuvieron durante la temporada libre rearmando su unidad de apoyadores, fichado al exsejugador de los Falcons Keanu Neal tras perder a Sean Lee al retirarse. El equipo también retuvo a Jaylon Smith par la temporada 2021 y tiene una decisión pendiente sobre el quinto año optativo de contrato de Leighton Vander Esch.

Trayend a Parsons y Cox indica que Dallas probablemente rechace la opción que tienen con Vander Esch. Por lo menos, la dirigencia del equipo, el propietarior Jerry Jones, el vicepresidente Stephen Jones, el director de pesonal Will McClay y el entrenador Mike McCarthy tiene todo lleno.

Una fuente le ha dicho a CowboysSI.com vio a Cox como una opción de segunda ronda a Cox, quien será una pieza muy util para el nuevo coordinador ofensivo Dan Quinn.

“Estoy contento que Dallas mwe escogió y puedo mostrarle a toda la liga lo que se perdieron,” dijo Cox en una entrevista radial después de ser seleccionado, de acuerdo a un tuit del escritor de DallasCowboys.com David Helman.

Esta es la versión original de Heavy.com por Zack Kelberman