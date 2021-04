Reacción de Ezekiel Elliott hacia selección de Cowboys se convierte viral

Ezekiel Elliott justo hizo eso.

Poco después de que los Dallas Cowboys seleccionaran al apoyador de Penn State Micah Parsons con la duodécima seleccién el draft de la NFL, el corredor Pro Bowl tuiteó un mensaje curiosoa su nuevo compañero.

@MicahhParsons11 don’t touch me in practice rook . . . 😂 — Ezekiel Elliott (@EzekielElliott) April 30, 2021

Al cual Parsons responsondió

El significado del tuit de Elliott

El mensaje se ha convertido viral entre los fanáticos de Twitter, acumulando más de 16,000 likes y superó las 350 respuestas antes de que se publicara este artículo. Probablemente porque no es algo tan inocente como uno se imagina: un veterano molestando a un jugador novato.

Elliott parece estar hablando sobre el pasado complicado que tuvo Parsons en Penn State, donde varios temas extracancha lo perjudicaron y lo sacaron dentro de los Top 10 seleccionados. Las acusaciones contra el jugador de 21 años (y otros integrantes del equipo) son particularmente gráficos y superan las normas de un ambiente academico. Los detalles sugieron en un demanda civil en el 2020 hecha por un exjugador.

“Jugadores aparentemente sujetarían a los jugadores más jóvenes al piso y comenzan a ‘hacer movimientos de cadera mientras estaban encima de ellos’ o ‘colocaban sus genitales en las caras de ellos’ Uno de los jugadores colocó su pene los gluteos de uno de los jugadores más jóvenes tocó su genitalia simulando la acción de eyaculación’”

Los problemas de Parsons ocurrieron antes de llegar a State College. En el 2016, él fue suspendido después de “incitar un alborotamiento” en su secundaria después de gritar “pistola mientras estaba presente la policía. Estas actitudes aparentemente preocuparon a varios evaluadores de talento de la NFL que analizanban sus problemáticas alegaciones y su talento innegable.

“Hay ciertas preocupaciones porque sale siendo (preocupación) como Odell Beckham con sus cosas de alto mantenimiento, es como un mariscal jugando como apoyador,” un buscatalente de la liga anónimo dijo a principio de mes.

Si hay algo de valor, Parsons reconoce que ha visto los errores que ha cometido y lo atribuyó a la inmadurez de la edad.

“Obviaemente, hay personas que tienen sus preocupaciones sobre cosas que han pasado,” Parsons le deijo al New York Post. “Todos cometimos errores a los 17, 18. Si hay alguien que me va a juzgar sobre eso, prefiero no estar en ese programa. Sé la persona en la que me estoy convirtiendo. Sé el padre en el que me estoy convirtiendo. Eso es lo único que me importa.”

Jerry habla sobre la selección

En lo que se refiere a su hablidad dentro del emparrillado, los Cowboys consiguieron al mejor defensor de esta selección. El Apoyador del Año del 2019 y el unánimo All-American, Parsons tuvo 99 tackles solo, 6.5 capturas, seis balones sueltos forzados y cinco pases redirigidos durante las temporadas 2018 y 2019, sus primeros dos años antes de optar por no jugar en el 2020 por la pandemia del COVID-19.

Con una estatura de 6’3″ con un peso de 244 libras y una velocidad que puede cubrir las dos líneas laterales, él puede ser usado por el nuevo coordinador ofensivo Dan Quinn como un apoyador libre o uno que presiona por las bandas. El reemplazo para el Sean Lee, quien se retira este año estaría jugaod desde el comienzo al lado de Jaylon Smith y Leighton Vander Esch.

“Puede hacer mucho daño o impacto a la identidad de esta defensiva,” dijo el propietario de los Cowboys Jerry Jones el jueves por la noche.

