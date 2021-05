INFORME: Cowboys llega a una decisión final sobre nuevo mariscal

Ni J.T. Barrett ni Brady Davis hicieorn lo suficiente para conseguir un contrato de los Dallas Cowboys.

De acuerdo al escritor Clarence Hill, el equipo no tiene intención de fichar a un mariscal que hizo una prueba especialmente después de “menos que grandes actuaciones” durante el minicamp de novatos.

Barrett y Davis fueron los únicos mariscales que Dallas probó este fin de semana pasado como potencial suplente de Garrett Gilbert, Ben DiNucci, y Cooper Rush detrás de la estrella de $160 millones Dak Prescott.

Los Cowboys previamente optó en contra de añadir al exmariscal de los Broncos Jeff Driskel tras traerlo como una visita de agente libre.

Cabe mencionar que Barrett es el nombre más importante entre los dos. Fue un jugador destacado cuando estaba en Ohio State. Fue tres veces el Quarterback del Año quien ayudó su equipo para que llegue al partido de campeonato nacional. Barrett no fue seleccionado en el 2018 y aunque tuvo cuatro paradas con equipos de entrenamiento (dos veces con Nueva Orleans) no ha podido jugar un partido en la NFL.

“Ha sido definitivamente diferente,” dijo Barrett, via Dallas Morning News. “Puedo decir que he estado en un par de lugares. El lugar donde más duré fue en Nueva Orleans cuando recién llegué en el 2018-19. Estuve poco tiempo en el campamento en Seattle, fui de nuevo a Nueva Orleans en la temporada 2019 y durante el final de la temporada fui a Pittsburgh por una semana. Me firmaron para la temporada y llegó el COVID.”

Davis comenzó su carrera universitaria en Memphis pero su tiempo duró poco por una lesíon de la rodilla en el 2016. Regresó brevemente a la escuela antes de trasferirse a Illinois State. Allí lanzó para 3,514 yardas, 28 touchdowns, y 14 intercepciones durante 21 partidos de titular. Como Barrett, no ha podido una jugada a nivel profesional.

“Davis demostró un lanzador preciso con una potencia en su brazo de nivel B,” de acuerdo a su perfil del Draft Network. “Tiene presencia dentro y fuera del bolsillo, tiene la mobilidad para ganar en las dos facetas. Lee bien las progresiones, tiene la habilidad de pasar durante varios pasos, pero tiene que aprender a utilizar sus herramientas de manera más consistente. La durabilidad es una de las preocupaciones de Davis yendo hacia delante… es un tercer mariscal de desarrollo donde puede ser parte del equipo de práctica o en otra liga.”

“Menos de estelar,” como se mencionó es una manera generosa de poder describir a Barrett y Davis y sus respectivas actuaciones durante un minicamp de tres días. Ambos mariscales fueron interceptados por los compañeros defensivos. Davis tuvo un pase desviado por la primera selección, el apoyador Micah Parsons y fue interceptado por el selección de cuarta ronda Jabril Cox.

De acuerdo al informe del equipo oficial del sábado: “La ofensiva estando fuera de ritmo puede tener un efecto en los mariscales también. O será al contrario. Pero el sábado no fue un gran día para los dos mariscales, J.T. Barrett y Brady Davis. Los dos han estado acá durante el fin de semana haciendo una prueba, pero no hubo muchos pases completos, especilmente en ejercicios de equipo. El viento no ayudó, pero no fue la mejor tarde para poder pasar el balón.”

