Costa Rica vs Estados Unidos: Hora y cómo ver el livestream

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver casi todos los partidos de clasificación para la Copa Mundial de CONCACAF (con la excepción de EE. UU. vs. Panamá el domingo) a través del canal Prime Paramount+. Puede probar Amazon Prime y Paramount+ Channel sin costo con una prueba gratuita aquí:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime Paramount+, puede ver Costa Rica vs Estados Unidos. en vivo en la aplicación Amazon Video, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Amazon.

Puedes ver el livestream en vivo de CBS Sports Network, Universo y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Costa Rica vs Estados Unidos en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción Amazon Prime anterior, solo que verá en las plataformas digitales de Paramount en lugar de Amazon. Puedes ver el resto de las eliminatorias de la Copa Mundial de CONCACAF a través de Paramount+, que viene con una prueba gratuita:

Paramount+ Free Trial

Una vez registrado en Paramount+, puedes ver Costa Rica vs Estados Unidos en vivo en la aplicación Paramount+, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Paramount+.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. Univision está incluido en todos, mientras que CBS Sports Network y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver Costa Rica vs Estados Unidos en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (todavía puede aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión y reloj.

También puede ver el partido en vivo a través del plan “Premium” de Peacock TV, que no viene con una prueba gratuita pero solo cuesta $ 4.99 por mes:

Get Peacock TV

Una vez registrado en Peacock, puedes ver Costa Rica vs Estados Unidos en vivo en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Peacock TV

Previa de Costa Rica vs Estados Unidos

Con los cuatro mejores equipos de CONCACAF clasificados para la Copa del Mundo o al menos asegurados un lugar en los playoffs, solo hay una cosa para determinar: quién va a dónde. A pesar de todo eso, la probabilidad de que la tabla cambie es poco probable ya que la diferencia de goles es un obstáculo bastante fuerte para que Los Ticos lo superen.

Los partidos del domingo básicamente asentaron el polvo que quedaba en esta región, ya que los equipos que necesitaban hacer declaraciones hicieron exactamente eso.

Estados Unidos llega a este partido con una diferencia de goles de +13 mientras que Costa Rica tiene un +3. Esto significaría que tendrían que anotar alrededor de seis goles para poder superar a los estadounidenses en esa categoría y obtener un puesto directo en Qatar. Fue gracias a sus veteranos que buscaban una última carrera que pudieron recuperarse y llegar a esta posición.

¿Es imposible? No. Sí parece muy improbable que los costarricenses puedan hacer desaparecer ese déficit. Costa Rica ha sido un equipo que es muy fuerte defensivamente y retrocedió con bastante frecuencia mientras esperaba los momentos oportunos para atacar en la transición.

En este momento no hay equipo con una mejor racha de resultados en CONCACAF que Costa Rica. Los Ticos están invictos en sus últimos seis encuentros, parte de la razón por la que pudieron superar a Panamá y ganar ese lugar en los playoffs de la Copa del Mundo que actualmente tienen. También tenga en cuenta que Costa Rica históricamente es una casa de los horrores para los EE. UU., ya que no han ganado en este lugar.

Joel Campbell anotó su gol número 23 con la camiseta de Costa Rica el domingo, que se alzó como el gol de la victoria, llevándolo a un empate en el octavo lugar de todos los tiempos con Jorge Hernán Monge y ahora busca alcanzar a Walter Centeno en el séptimo lugar.

EE.UU. hizo una gran declaración al aplastar a un equipo roto de Panamá 5-1 en Orlando. En ese partido, Christian Pulisic igualó a Bruce Murray por séptimo de todos los tiempos en la historia de la selección nacional con 21 goles tras registrar un hat-trick. Ahora busca perseguir a Joe-Max Moore en el sexto lugar.

Aunque lo más probable es que no jueguen con su primer equipo, en su mayor parte, esto no significa que los EE. UU. no salgan a presionar, ya que tienden a hacerlo contra sus oponentes.

DeAndre Yedlin would once again be available to start after sitting out due to a suspension, although Reggie Cannon could get the start. Meanwhile, Venezia man Gianluca Busio will look to see if he can get his tenth cap with the national team.

Probable Alineación Costa Rica: Keylor Navas; Daniel Chacon, Francisco Calvo, Ronald Vargas, Ronald Matarrita, Keysher Fuller; Martinez, Tejeda, Celso Borges, Anthony Contreras; Joel Campbell

Probable Alineación USA: Ethan Horvath; George Bello, Walker Zimmerman, Eric Palmer-Brown, Reggie Cannon; Yunus Musah, Tyler Adams, Gianluca Busio; Jordan Pefok, Tim Weah, Paul Arriola

