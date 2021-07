Copa América 2021 Argentina vs Colombia: ¿Cómo ver el Live Stream?

Argentina y Colombia se enfrentarán en las semifinales de la Copa América este martes 6 de julio en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Si estás en los EE.UU., así es como puedes ver una transmisión en vivo del partido.

En los Estados Unidos, el partido (9:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Perú vs Paraguay (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Argentina vs Colombia en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratis Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Argentina vs Colombia en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV,puedes ver Argentina vs Colombia en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en todos, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con sus 14 días gratuitos. juicio.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Argentina vs Colombia en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Argentina vs Colombia en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Argentina vs Colombia

El partido de cuartos de final de Argentina fue redondo. Los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentaron contra la Selección de Ecuador, en un partido donde golearon 3-0 con un Lionel Messi como protagonista.

El capitán del FC Barcelona guió a su selección a los cuartos de final, con dos asistencias, una para Rodrigo de Paul y otra Lautaro Martínez, para luego al minuto 90’+3 marcar un gol espectacular.

En rueda de prensa previa al partido de este martes, Rodrigo de Paul dijo“Estamos motivados y sabemos lo difícil que va a ser el partido de mañana. Nos sentimos preparados y muy ilusionados”.

Por su parte, el técnico argentino aseguró que será un encuentro difícil frente a los colombianos. “El objetivo mínimo de jugar los seis partidos ya se cumplió. Ahora queremos estar en la final. Respetamos mucho al rival y sabemos que será difícil”.

En cuanto a Colombia, el equipo se enfrentó y eliminó a la Selección de Uruguay de Luis Suárez y Cavani desde los penales 4-2, gracias a un David Ospina quien fue el héroe de la contienda atajando dos penales a los uruguayos.

La buena noticia para el técnico Reinaldo Rueda, es que recuperará al jugador de la Juventus de Italia, Juan Guillermo Cuadrado, quien se perdió el partido de cuartos de final por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante los micrófonos Rueda dijo que los cafeteros tendrán que saber manejar el partido si quieren estar en la final. “Argentina es muy compacta y muy madura. Tienen mucha calidad en sus jugadores. Tienen muchas bondades. Debemos ser inteligentes y ser aplicados para poder vencerlos”.

Además, aprovechó para elogiar a Lionel Messi, capitán de Argentina. “Todos conocemos la genialidad de Messi, Colombia debe partir de un orden y de una gran concentración. Es importante el escalonamiento para parar a Argentina”, concluyó Rueda.

Finalmente, en la misma linea estuvo Cuadrado quien dijo que el partido de este martes sería “como una final”. “Es una final. Argentina es un gran rival, pero estamos listos. Vamos a tratar de mejorar y hacer el mejor partido posible”.

ALINEACIONES PROBABLES

• Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

• Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja y Duván Zapata.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

