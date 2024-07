Copa América 2024: Mira el caos en el Hard Rock Stadium

Esta es la segunda vez que Estados Unidos organiza el torneo, después de haber sido sede de la Copa América Centenario en 2016. Pero desafortunadamente el partido está demorado en el Hard Rock Stadium. Algunos medios reportan que los organizadores del evento abrieron las puertas y sin revisar boletos dejaron entrar a mucha gente. Por lo que muchos aficionados entraron sin boletos mientras otros que pagaron por su entrada se quedaron afuera sin poder entrar. Hasta familiares de algunos jugadores no pudieron entrar, por lo que un jugador tuvo que salir a solucionar el problema.

El estadio está llenó a toda su capacidad así que no pueden entrar las personas que se quedaron fuera con su boleto en mano.

❗️🇺🇲 | 🇨🇴⚔️🇦🇷 – In Miami, riots broke out at the Hard Rock Stadium as Colombian fans caused disturbances before the start of the Copa América final match between Colombia and Argentina. pic.twitter.com/JQpwdSWABy — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 14, 2024

Muchos aficionados aseguran que Estados Unidos no están preparados para organizar una Copa América.

Cabe recordar que la Copa Mundial se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Será organizado conjuntamente por 16 ciudades en tres países de América del Norte: Canadá, México y Estados Unidos. El torneo será el primero organizado por tres naciones y la primera Copa Mundial en Estados Unidos desde 1994.

🚨🚨🇦🇷🗣️ Argentine fans: "USA is not ready to organize Copa America, neither anything. It's a total disaster, no security, nothing!.." 🇺🇸🏆 🎥 @DiarioOle pic.twitter.com/Mm6kKKto64 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 14, 2024

This is a complete and utter disaster of a tournament. Kids are almost getting crushed, for God's sake. 😔 This stadium is a World Cup 2026 venue, btw. Sort it out!! 😡#CopaAmerica pic.twitter.com/jo0TkhyIfP — BlackWolf (@FPL_BlackWolf) July 15, 2024

🚨TOTAL CHAOS 🚨Hard Rock Stadium

For The Copa America Final between Argentina and Colombia in Miami pic.twitter.com/RRHtqTLx3d — Twisted Times 🃏 (@TwistedTimesTM) July 15, 2024

Un evento de tercer mundo en un país de primer mundo.

Bienvenidos a la final de la Copa América. pic.twitter.com/nNKopylhTk — Guillermo Schutz (@memo_schutz) July 14, 2024

🇦🇷⚽️🇨🇴 | COPA AMÉRICA 2024: “Tenía razón el loco Bielsa. Es un desastre, no son un país futbolero, no pueden organizar un mundial”.

pic.twitter.com/5N0GGhQ6KL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 15, 2024

Update: Arrests being made at the Copa America final after dozens of people stormed security at Hard Rock Stadium😳| #ONLYinDADE #CopaAmerica pic.twitter.com/2ie6jL1Y8L — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) July 14, 2024

🚨Brutal represion a hinchas que trataron de ingresar sin boleto a la final 🚨 Cientos de hinchas intentaron ingresar a la fuerza y sin entrada al estadio Hard Rock Stadium y la Policía de los EEUU tuvo que aplicar la fuerza policial de manera radical. Tremendo momento de… pic.twitter.com/MMWe3E2RPd — Machdeportes ✨ Gente Que Sabe De Radio (@MachdeportesFM) July 14, 2024

El partido se atraso por más de una hora. Se planeaba que empezará a las 8 p.m, hora del Este, pero empezó a las 9:23 p.m. ET.