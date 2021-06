Copa América 2021: 5 datos importantes que tienes que saber

Luego de un año de retraso por la pandemia del Covid-19 y de todo un revuelo de novedades e incertidumbres, finalmente a pocas horas, comenzará oficialmente la Copa América 2021, en Brasil, tras el retiro de Colombia como sede el 21 de mayo y el de Argentina el 30 de mayo, países que inicialmente eran quiénes albergarían la competición. Actualmente, es Brasil, quien se consagró como campeón del torneo continental en el año 2019, y tratará defender la corona en esta nueva edición número 47.

Este domingo 13 de junio en horas de la tarde, comenzará oficialmente el certamen americano por el codiciado trofeo, en el que participarán en total 10 selecciones sudamericanas.

Esto es lo que debes de saber:

1. ¿Cuándo y dónde empieza la Copa América 2021?

El certamen en el continente americana comienza oficialmente este domingo 13 de junio de 2021, con el partido entre Brasil y Venezuela, el cual se jugará en el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha, a partir de las 17:00 hora de Estados Unidos. El torneo tendrá una duración de un mes, es decir, la final será el sábado 10 de julio de 2021, la cual se celebrará en el mítico estadio del Maracaná.

Pero, previo al partido que abrirá oficialmente el torneo, el show musical estará a cargo de el dúo cuba Gente de Zona, artistas que fueron escogidos por la CONMEBOL con la canción oficial de la competición con su canción La gozadera The Official 2021 CONMEBOL Copa América Song, una versión de su famoso éxito, La gozadera que fue grabado en conjunto con el salsero Marc Anthony en 2015.





2. ¿Cuáles serán las estadios donde se jugará la Copa América 2021?

Luego de que la Conmebol anunciará oficialmente a Brasil como anfitriona de la Copa América, se confirmaron las ciudades y estadios en donde se jugarían los respectivos 28 partidos, para a medida que avance el torneo, conocer al nuevo campeón.

Estadios de la Copa América 2021:

En total serán cinco los estadios previstos para jugarse todo los partidos:

-Nilton Santos

-Mané Garrincha

-Arena Pantanal

-Olímpico

-Maracaná

Ciudades donde se jugará la Copa América 2021

Asimismo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que los partidos se jugarán en cuatro diferentes ciudades del país:

– Matto Grosso Do Sul

– Río de Janeiro

– Brasilia

– Goiás

3. Grupos de la Copa América 2021

El máximo torneo de selecciones que existe en Sudamerica se disputará en 27 días y dividirá a los diez países que pertenecen a la Conmebol en dos grupos, Grupo A y Grupo B, de los que se clasificarán a los cuartos de final las cuatro mejores Selecciones de cada uno, quedando conformado así:

Grupo A: Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador

Grupo B: Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay

4. Fixture de la Copa América 2021

El partido inaugural de la Copa América 2021 se jugará este domingo 13 de junio en el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha, a partir de las 17:00 hora de Estados Unidos, correspondiente al Grupo A entre Brasil y Venezuela. Este dará inicio a un mes completo de partidos, hasta llegar a la final del sábado 10 de julio en el Maracaná. Tenga en cuenta que la mayoría de partidos se disputarán en las tardes o noches de Estados Unidos.

Este es el calendario de partidos de la Copa América 2021:

Fase de grupos

13 de junio: Brasilia: Brasil vs. Venezuela

13 de junio: Cuiabá: Colombia vs. Ecuador

14 de junio: Río de Janeiro: Argentina vs. Chile

14 de junio: Goiânia: Paraguay vs. Bolivia

17 de junio: Río de Janeiro: Brasil vs. Perú

17 de junio: Goiânia: Colombia vs. Venezuela

18 de junio: Cuiabá: Chile vs. Bolivia

18 de junio: Brasilia: Argentina vs. Uruguay

20 de junio:Río de Janeiro: Venezuela vs. Ecuador

20 de junio:Goiânia: Colombia vs. Perú

21 de junio: Cuiabá: Uruguay vs. Chile

21 de junio: Brasilia: Argentina vs. Paraguay

23 de junio: Río de Janeiro: Brasil vs. Colombia

23 de junio: Goiânia: Ecuador vs. Perú

24 de junio: Cuiabá: Bolivia vs. Uruguay

24 de junio: Brasilia: Chile vs. Paraguay

27 de junio: Goiânia: Brasil vs. Ecuador

27 de junio: Brasilia: Venezuela vs. Perú

28 de junio: Río de Janeiro: Uruguay vs. Paraguay

28 de junio: Cuiabá: Bolivia vs. Argentina

Cuartos de final

2 de julio: Río de Janeiro: 1B vs. 4A

2 de julio: Cuiabá: 2B vs. 3A

3 de julio: Goiânia: 1A vs. 4B

3 de julio: Brasilia: 2A vs. 3B

Semifinales

5 de julio: Río de Janeiro: G22 vs. G21

6 de julio: Brasilia: G24 vs. G23

Tercer puesto

9 de julio: Brasilia: P26 vs. P25

Final

10 de julio: Río de Janeiro: G26 vs. G25

5. ¿Cómo podré ver la Copa América 2021 en Estados Unidos?

Los derechos de transmisión de la Copa América 2021 varían dependiendo de las cadenas televisivas de cada país y de igual manera, depende de las plataformas Online que tenga cada usuario para poder disfrutar de todo un mes de fútbol.

Pero, lo que respecta al territorio de los Estados Unidos, si usted desea ver el torneo, podrá ver en vivo todos los partidos por medio de las cadenas de televisión Fox, Fox Sports 1 o Fox Sports 2, UniMas, Univision o TUDN.

De igual manera, para ver el primer partido este domingo 13 de junio, será transmitido por medio de FOX Network, TUDN USA, FOX Sports App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, Foxsports.com y TUDN App, de acuerdo a LiveSoccerTV.

