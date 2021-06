Copa América 2021 Colombia vs Venezuela: ¿Cómo ver el Live Stream?

Colombia busca su segunda victoria consecutiva en este comienzo de la Copa América 2021 cuando hoy se enfrente a una Selección de Venezuela en apuros, este jueves 17 de junio en el Estádio Olímpico Pedro Ludovico.



Previa Colombia vs Venezuela

Después de una victoria por 1-0 sobre Ecuador, Colombia busca conseguir dos victorias seguidas mientras se enfrentan a Venezuela. Colombia debería sentirse confiado para el enfrentamiento, considerando que Venezuela no los ha vencido desde 2015. Además de eso, aún se espera que Venezuela pierda algunos jugadores debido a un problema de COVID-19.

“El partido contra Ecuador fue muy difícil, la cancha ayudó poco”, dijo el delantero colombiano Luis Muriel durante una conferencia de prensa. “Les ayudó mucho en la presión que ejercen. Venezuela te deja jugar un poco más.

“Venezuela mostró a pesar de todas las bajas un gran partido contra Brasil y contra nosotros será un partido duro y feroz. … Me esfuerzo cada día por mejorar, queremos seguir construyendo un gran equipo. Vamos a buscar la victoria que nos ponga en la siguiente fase”.

Edwin Cardona anotó el gol de Colombia en su primer partido, anotando justo antes de la mitad en un tiro raso a balón parado.

“(Cardona y yo) vimos que la oportunidad estaba ahí”, dijo Juan Cuadrado a los periodistas después del partido. “Hablamos de eso justo antes de que pateara la pelota. Lo habíamos probado (en los entrenamientos) varias veces, pero eso fue en Barranquilla (Colombia), donde tuvimos tiempo. Aquí (en Brasil), solo hemos podido hablar de eso”.

Venezuela tuvo un primer partido difícil contra el campeón defensor del título Brasil, que se volvió aún más difícil debido a la falta de jugadores. El marcador final fue 3-0, pero, francamente, podría haber sido mucho peor, ya que Brasil tuvo 18 intentos de gol y 62 por ciento de posesión del balón.

“Podríamos haber hecho más, pero estoy orgulloso de estos chicos. Algunos debutaron con la selección nacional. Fue un día importante, queríamos dignificar la Copa América y la selección”, dijo Peseiro. “Es obvio que (el brote de COVID-19) tuvo un impacto, pero eso no me impide estar feliz por su voluntad, su esfuerzo”.

Venezuela ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

Colombia es un favorito de -305 para ganar el partido, con Venezuela llegando a +900 para salir victorioso. El total se fija en 2,5 goles.

