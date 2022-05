Conor McGregor responde al reto de Michael Chandler tras espectacular nocaut: ¿Qué dijo?

El peleador Michael Chandler desafió a Conor McGregor después de obtener nocaut con una tremenda patada en la cabeza sobre Tony Ferguson en el evento UFC 274 .

“Iron” obtuvo la victoria el sábado por la noche en el Footprint Center, en Phoenix, Arizona. Y cuando habló con el comentarista experto, Joe Rogan, después de la pelea, Chandler compartió su interés en pelear contra el ganador del evento estelar entre Charles Olivera y Justin Gaethje .

Pero, si la UFC decide ir con otro luchador, el luchador de 155 libras y campeón de Bellator en múltiples ocasiones tiene otra idea. Quiere darle la bienvenida a McGregor en regreso al octágono en el peso welter. Miren a continuación este video de Twitter:

Chandler called out McGregor after his KO win 🗣 #UFC274 pic.twitter.com/m7Rk5jTrvE — ESPN MMA (@espnmma) May 8, 2022

“Tengo a un tipo en mente”, estalló Chandler. “¡Conor McGregor! Tienes que volver y pelear frente a alguien. Soy el peso ligero más entretenido del planeta. Pero quiero subir las apuestas, Conor. Te quiero en tu mejor versión. Te quiero en tu mejor momento y te quiero en tu mejor versión.

“¡Tú y yo en 170!”

Poco después del desafío de Chandler, el irlandés recurrió a Twitter para responderle. Y McGregor parece interesado en la pelea.

“Tendría una buena pelea con este tipo, sin duda”, tuiteó McGregor. “Un espectáculo de fuegos artificiales. Me gusta el grito 170 también. Le di la vuelta. Definitivamente estoy listo para pelear con este tipo en algún momento de mi carrera. Luego de esta noche me di cuenta de que eso sucederá. Felicitaciones por una sólida victoria, Michael, y por otro gran éxito”.

El presidente de UFC, Dana White, dijo que McGregor podría regresar a principios del otoño

Los fanáticos podrían ver a McGregor de regreso dentro del octógono a principios del otoño. Eso es lo que dijo recientemente el presidente de UFC, Dana White, a SunSport.

“Literalmente no tengo nada para él en este momento, no está listo”, dijo White a través del medio. “Todo el panorama podría cambiar durante el verano. Veremos cuando esté listo para pelear. Y cuando el médico le dé el 100 por ciento de autorización, comenzaremos a buscar posibles oponentes”.

“Estamos pensando en principios de otoño, si todo sale bien”, continuó el presidente de la UFC. “Si su pierna sana bien y obtiene la autorización para realmente comenzar a entrenar, entonces posiblemente podrá pelear a comienzo del otoño”.

McGregor dijo que ha terminado con el peso ligero

“Notorious” ha dejado en claro que ya no quiere bajar a las 155 libras, lo cual es probablemente la razón por la que Chandler se ofreció a pelear contra el irlandés en el peso welter. McGregor no ha peleado desde que se rompió la pierna en el UFC 264 en julio de 2021, y se siente mejor cuando no se está agotando para llegar al límite de la división de peso ligero.

“Me puse en un marco de peso liviano”, dijo McGregor a Oscar Willis, de The Mac Life, en marzo. “Pero, estoy más grande ahora. Me siento grande, me siento fuerte, me siento saludable. Sabes, tengo buena energía. Voy a volver después de una lesión espantosa.

“No quiero agotarme. No hay necesidad de agotarme. Y me siento confiado contra [el campeón de peso welter de UFC Kamaru] Usman. Lanza golpes de más, es descuidado, y es un luchador ortodoxo sin presentaciones en absoluto. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está el peligro aquí? No veo peligro con él. Su Su estilo de pelea en el suelo no es muy bueno. Además, está viejo”.

LEER MÁS: Canelo Álvarez tuvo una noche complicada ante Dmitry Bivol en Las Vegas: ¿Cómo terminó?