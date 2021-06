Un posible rival de Conor McGregor le recuerda un incidente pasado: ¿De quién se trata?

La superestrella de la UFC Conor McGregor tiene una imporatnte pelea pendiente el próxio mes de julio contra Dustin Poirier en UFC 264, pero ha surgido un antiguo rival de sus días boxísticos quer quiere recordarle al irlandés de lo que ocurrió cuando hicieron sparring en el 2017. El boxeador retirado y excampeón del mundo Paulie Malignaggi le reveló a Heavy en una entrevista exclusiva la razón verdadera por la cual McGregor nunca dejó salir a la luz un video de su famosa sesión de sparring never released the full footage of their now infamous sparring session is that the UFC fighter doesn’t want people to see what really happened.

Sobre la posibilidad de pelear contra McGregor años después para igualar las cosas, Malignaggi dijo: “Lo destrozaría al tipo.”





Malignaggi estaba haciendo publicidad mediática al ser analista del BYB 6.

BYB 6 tse disputará en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Este evento de boxeo a mano limpia está por disputarse el 16 de julio y se podrá ver en vivo vía YouTube.

Pueden ver la cartelera abajo.

Cómo comenzó la rivalidad entre McGregor yMalignaggi

McGregor invitó a Malignaggi a su campo de entrenamiento cuando se preparaba para su megapelea en el 2017 contra Floyd Mayweather Jr.

La rivalidad entre los dos comenzó cuando el equipo de McGregor dio a luz una foto del peleador de artes marciales mixtas derribando a Malinaggi. El boxeador dejó el campamento enojado sobre el tema y ambos han hablado sobre lo que ocurrió detrás de puertas cerradas en esa sesión de sparring.

Malignaggi: “Ha sido la bolsa de entrenamiento de todos, menos mía”

Desde esa sesión de sparring, McGregor has gone 1-2 en la UFC y 0-1 en el boxeo. McGregor perdió por nocaut en el décimo round contra Mayweather y ha perdido peleas en la UFC contra Khabib Nurmagomeodv y Dustin Poirier.

“Ha peleado con todos menos conmigo. Ha sido la bolsa de entrenamiento de todos, menos la mía,” dijo Malignaggi.

El boxeador But the boxer didn’t stop there. Malignaggi dijo que deben de agregar su nombre al listado de peleadores que han dominado a McGregor en los últimos años.

“Lo que la gente no entiende es él comenzó siendo mi bolsa de entrenamiento. Yo tenía prioridad. Él fue mi bolsa de entrenamiento en el gimnasio, después terminó siendo el de todos más adelante, pero por supuesto no te va a mostrar eso porque apenas muestra unas imágenes editadas,” dijo.

Malignaggi analiza pelea, critica fanáticos del MMA

Malignaggi no refuta que McGregor conectó golpes en la pelea. De acuerdo a The Sun, los dos pelearon un total de 20 rounds antes de que Malignaggi se fuera del campamento. Malignaggi cree que mostrar video de toda la pelea mostraría un combate diferente a comparación de los clips que el equipo de McGregor divulgó.

“Por supuesto, él conectó con un buen par de golpes. En los últimos rounds, ya que no estaba en gran estado, me pegó fuerte. Pero en esos rounds, los únicos golpes que pudo conectar fueron cuando me sostenía. Cuando caí eso no fue por causa de un golpe. Me tenía agarrado de la cabeza.” mencionó.





Malignaggi tampoco ha sido alguien que teme ofrecer alguna opinión controversial. En esa misma instancia dijo que los fanáticos de las artes marciales mixtas son los “fanáticos más brutos de los deportes de combate” y que la situación con McGregor evidencia de ello.

“Creo que es algo que se explica por símismo. Reitero, por eso creo que los seguidores [del MMA] son probablemente los más brutos en el deporte. Porque el tipo no divulgó el video, ya sabes de qué se trata él”, afirmó.

Se mantuvo con esa retórica durante esa charla.

“En realidad es algo que se explica por símismo, así que si no puedes entenderlo, estamos en otra onda en tema de inteligencia. No hay nada que yo pueda hacer para ayudarle. Yo apenas puedo educar a los fanáticos a mi manera” continuó .

Malignaggi pelearía contra McGregor bajo una condición

Malignaggi se retiró del boxeo en el 2017, pero el estadounidense dijo que estaría tentado en regresar al cuadrilatero para enfrentar a McGregor. Sin embargo, no espera que la megapelea ocurra, él por lo menos ha pensado sobre esa posibilidad lo suficiente ofrecer algunas condiciones para este enfrentamiento.

“Creo que estaría tentando en hacerlo…pero para Conor, tendría que ser que el ganador se lleve todo. Porque me tendría que pelear gratis. No creo que eso va a ocurrir, porque él sabe si me fuese a pelear bajo esa condición, estaría peleando gratis,” dijo Malignaggi.

El pugil cree que dominó a McGregor bajo las reglas del boxeo sin haber entrenado mucho para un sparring y dice que está seguro de cómo saldrían las cosas en una pelea de boxeo es verdad.

“Así de confiado estoy en lo que hice estando fuera de estado. Ahora que cuando esté en forma, sé que lo destrozaría,” afirmó.

Sin embargo, Malingnaggi sabe que ninguna comisión de boxeo estaría de acuerdo con un tipo de pelea bajo esa condición que él sugirió, sabe que hay maneras de poder superar esos obstáculos. Malignaggi sugirió que el perdedor podría conseguir un porcentaje mínimo, mientras que ganador se lleva el resto.

“Es muy fácil hacer,” indicó.

Malignaggi no ha estado compitiendo en los últimos años y su rivalidad con McGregor ya pasó hace unos años, él cree que una pelea entre ambos podría generar mucho interés y dinero por causa de la historia que tienen los dos y el formato en el que el ganador se lleva todo.

