¿Qué hizo Anderson Silva que nunca pudo hacer Conor McGregor?

La exestrella de la UFC Anderson Silva impresionó al mundo del boxeo el sabado por la noche al derrotar a Julio Cesar Chavez, Jr. dentro de un ring de boxeo en México. Silva, de 46 años, derrotó a Chávez de 35, por decisión dividida en una cartelera que se hizp en el Estadio Jalisco en Guadalajara. Mientras que Chávez parecía estar cómodo con sus golpes en el primer round y estaba pegando más fuerte, Silva comenzó a abrirse en el segundo asalto mostrando una téncica y fluidez y nunca hubo una duda en el resultado final del enfrentamiento.

En las cartas, los jueces dieron puntuajes de 77-75, 77-75, y 75-77. Debió haber sido una decisión unánime para Silva.

Puedes ver algunos de los movimientos de Silva en este video.

Anderson Silva sure looks comfortable in a boxing ring 👀 The Spider is showboating against Julio Cesar Chavez Jr. #ChavezJrSilva pic.twitter.com/WBZUJyyiYV — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 20, 2021

Silva es el excampeón semipesado y es uno de los peleadores más reconocidos en la historia de las artes marciales mixtas. Tuvo su contrato rescindido tras haber perdido ocho de sus últimas nueve peleas.

Chávez es el ex campeón peso mediano y algunos de los expertos esperaban que el mexicano iba a ganar de la misma manera en la que Floyd Mayweather Jr. derrotó a Conor McGregor dentro del ring en el 2017.

Pero Silva pudo hacer lo que McGregor no fue capaz. Hizo el “crossover” al boxeo y derrotó a un boxeador establecido en su popia disciplina. Silva ganó su pelea contra Chávez por decsión, mientras McGregor fue noqueado en el décimo pound por Mayweather.

Silva conectó golpes más limpios, ganó de manera convincente

Más allá de la disparidad en experiencia entre los dos en el deporte del boxeo, Silva conectó más golpes limpios durante la pelea.

.@SpiderAnderson landing a BEAUTIFUL uppercut in round 4 on Chavez Jr. How do you have it scored?#TributeToTheKings PPV: https://t.co/ZUiLgsTmuO pic.twitter.com/wWYQaIVPO7 — FITE (@FiteTV) June 20, 2021

Hubo mucha polémica se generó después de la decisión final siendo dividida.

Anderson Silva defeats Julio Cesar Chavez Jr via split decision but that should've been unanimous. Silva, at 46 years of age, looked great. What a legend!pic.twitter.com/NUCXuymmfr — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) June 20, 2021

Sin embargo, el peleador correcto ganó la pelea al final, y SIlva hubo cumplir con una gran gesta. Derrotó c un boxeador profesional y excampeón mundial y lo hizo en el país natal del Chávez en una cartelera hecha específicamente para él y su familia.

Fue una gran gesta y la comunidad de combates estaba lista para reaccionar.

La estrella retirada de la UFC Daniel Cormier posteó: “¡¡¡ @SpiderAnderson acaba de derrotar a Julio Caesar Chavez Jr!!!!! Gran trabajo, campeón”.

@SpiderAnderson just beat Julio Caesar Chavez Jr!!!!! Great job champ — Daniel Cormier (@dc_mma) June 20, 2021

BJ Penn publicó: “Lo he dicho antes y lo diré una vez más @SpiderAnderson… ‘Eres el mejor’”.

Damon Martin de MMA Fighting tuiteó: “Vamos a las tarjetas pero Anderson Silva sin duda ganó esta pelea. Qué gran actuación de la leyenda @SpiderAnderson #TributetotheKings”.

We're going the scorecards but Anderson Silva absolutely won this fight. What an amazing freaking performance from the legend @SpiderAnderson #TributetotheKings — Damon Martin (@DamonMartin) June 20, 2021

Más reacciones de la pelea de Silva

El escritor de MMA Anthony Walker publicó: “Anderson Silva le dio cátedra a un boxeador de categoría mundial e hizo poco esfuerzo”.

Anderson Silva schooled a world class boxer in boxing and barely exerted himself #TributeToTheKings — Anthony Walker (@AntWalkerMMA) June 20, 2021

Un fanático de las artes marciales mixtas dijo: “Ahora estoy enojado que no pudio s ver alguna pelea de exhibición de boxeo de Anderson Silva en su mejor momento.”

Now I'm just mad we didn't get some prime Anderson Silva boxing exhibitions — caposa (@Grabaka_Hitman) June 20, 2021

Jake Paul también se vio impresionado. El youtuber invitó a Silva para que pelee contra Roy Jones Jr. en la misma cartelera en la que peleará contra el excampeón welter de la UFC Tyron Woodley a finales de este año.

Este publico: “Respeto a Anderson Silva @spideranderson por su victoria….vc é uma lenda brasileira! Sería un honor que peleara vs Roy Jones Jr en la misma cartelera que Tyron y yo”.

La campeona peso pluma de Bellator Cris Cyborg posteó: “Solo hay uno…”.

Silva pudo ganar de de manera inesperada y drecibió el apoyo de los fanáticos mexicanos que estaban presentes para el evento.

Parece que “The Spider” tendrá un gran futuro dentro del ring.

