Oficial: Conor McGregor firmó el contrato para regresar a la UFC: ¿Con quién y cuándo?

La superestrella irlandesa Conor McGregor ha firmado oficialmente el contrato de pelea para su regreso a la UFC, según el medio de comunicación de McGregor, The Mac Life. Aunque la pelea no ha sido oficialmente anunciada por la UFC, parece que “Notorious” se enfrentará al No. 2 del peso ligero Dustin Poirier el 23 de enero de 2021.

Esta pelea marcará el primer combate de McGregor desde que derrotó a Donald Cerrone en UFC 246 en enero de este año. Notorious ocupa actualmente el puesto número 4 en la división y su pelea con “The Diamond” marcará el regreso del irlandés a la división de peso ligero.

McGregor no ha peleado en el peso ligero desde su enfrentamiento con el campeón Khabib Nurmagomedov.

Poirier viene de una victoria sobre el peso ligero No. 5, Dan Hooker a principios de este año, y tendrá la oportunidad de vengar su derrota ante Notorious. Los dos pelearon en 2014 en peso pluma y McGregor ganó por nocaut técnico en el primer asalto.

Notorious pareció haber verificado la noticias de The Mac Life, compartiendo el artículo a través de su Instagram Story.

El pasado 10 de noviembre, y dando más indicios de que la pelea con Poirer se estaba cocinando bien, el irlandés compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a su rival, con un extenso mensaje.

La imagen fue captada como parte de la UFC 178, el 27 de septiembre de 2014, donde recordó que de paso firmó su primer contrato elevado con la UFC.

“La primera vez que me encontré cara a cara con Dustin ‘The Diamond’ Poirier. Las Vegas Nevada, agosto de 2014. ¡Estaba empezando a explotar y este fue uno grande! Yo sacudí al famoso Dublin Tailor Louis Copeland ese día. Rayas azules de medianoche. Combiné el atuendo con mis zapatos grandes burdeos, que hice un trabajo increíble puliendo en mi vuelo de Aer Lingus. Hagan un acercamiento. Este mismo día también firmé un nuevo contrato con la UFC, bajo Lorenzo Fertitta. Lorenzo me llevó a su oficina, a mí y a mi manager Audie Attar, y puso un contrato frente a mí con números que nunca antes había visto en mi vida”, recordó el peleador.

“Miré a Audie como, ‘no te necesitarán en esto amigo’. Ambos lo sabíamos, pero lo tomamos con calma, ¡todavía estábamos en la oficina, jajaja! ¡Salvaje! El primero de nuestros tratos juntos en algunos de los contratos de bolsa más grandes en la historia de los combates. ¡Increíble! El momento fue capturado en uno de los episodios de mi serie de 6 partes, que había hecho para RTE”, agregó el luchador.

MgGregor concluyó diciendo: “Un verdadero punto de inflexión en mi carrera, tanto económica como profesionalmente. El episodio se tituló “The Suite Life” mientras me movía por el casino Red Rock en absoluto shock y asombro. Tratando de entender qué diablos estaba pasando en realidad ¡Jajajaja!”.



