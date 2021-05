Conor McGregor emociona a fanáticos con sugerencia de pelea ¿qué hizo?

Se sabe desde hace años que la estrella de la UFC, Conor McGregor, quiere entrar al mundo de la promoción de peleas con su compañía, McGregor Sports and Entertainment.

Como suele hacer, “Notorious” publicó por Twitter el domingo para sugerir una posible pelea que su promoción podría hacer. La pelea sería una entre el ganador de la primera temporada de The Ultimate Fighter en la categoría peso mediana Diego Sánchez y su exentrenador y mentor, Joshua Fabia.

La relación entre Fabia y Sánchez ha sido un gran tema en la comunidad de las artes marciales mixtas desde que Sánchez lo sacaron de su pelea de retiro contra Donald Cerrone a principion de mayo. “Nightmare” también fue dejado en libertad por la UFC.

La comunidad de las artes marciales mixtas ha sido crítica de Fabia en la manera en la que entrenó y guió a guided Sánchez. La lista de controversias incluye un video filtrado de Sánchez colgado del techo, con los ojos cerrados mientras que Fabia le golpea.





Un sinnúmero de peleadores y figura de las artes marciales mixtas salieron a apoyar a Sánchez, personalmente y por redes sociales, para espresar su precupación sobre Fabia. Uno de los que tuiteó sobre Nightmare fue McGregor. Después de ver el video del entrenamiento compartido por redes sociales, McGregor tuiteó: “Esto es una locura. Le rompería la nariz a esa cosas. Así no se hace, Diego, mi hermano. He estado a tu lado siempre y lo sigo estando. Pero esto no es. Es un tratamiento injusto por parte de los comentaristas y los fans sobre tu última pelea, en mi opnión, seguramente. Pero no este tipo, 0-0. Dejalo.”

La semana pasada, Sánchez anunció que se separó profesionalmente con Fabia.