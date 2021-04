Conor McGregor sale a la defensa de legendario peleador de la UFC ¿qué dijo?

El famoso “Notorious One” salió a las redes sociales el domingo para defender al excampeón peso completo Daniel Cormier. Esto fue una de las historias que se generaron durante la primera cartelera con un estadio lleno de la UFC en Jacksonville.

evento de UFC 261 tuvo múltiples historias que se generaron el sábado. Entre ellas se encontrar la presencia de Jake Paul en las gradas y su eventual confrontación con Cormier. Tras el intenso choque, el público quedó dividido en redes sociales.

Sin embargo, Conor McGregor no dudó al burlarse de la estrella de redes sociales.Mediante su cuenta de Twitter, el irlandés cuestionó el nivel de boxeo de ‘Problem Child’.

UFC high level fighting > Blogger jackass boxing — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 25, 2021

Además comparó la calidad de peleas dentro de la UFC. Tras el polémico mensaje, los fanáticos de Paul enardecieron contra la estrella de MMA, mientras que sus seguidores compartieron el sentimiento.”Peleas de alto nivel de UFC > El Boxeo estúpido de los blogger”; comentó en redes sociales ‘The Notorious’.

Esto ocurrió antes de que el excampeón antes de retar a Kamaru Usman a través de su cuenta de Twitter.

Here's the video 👇 Daniel Cormier confronts Jake Paul at #UFC261

pic.twitter.com/VbQ2rwTrdP — Seán Sheehan (@SeanSheehanBA) April 25, 2021

El famoso youtber acumula tres victorias a nivel profesional, la más reciente fue ante Ben Askren por nocaut. Y tras su confrontación en UFC 261, Jake también se había burlado de los seguidores de la compañía de Dana White. Jake ha estado insistiendo en la posibilidad de enfrentar en el futuro cercano ante Conor. Sin embargo, de momento el ex campeón parece no estar interesado en su vuelta al ring, ya que se prepara para la trilogía ante Dustin Poirier.

Dana White salió y habló del “circo”

El presidente de la UFC se veía molesto al tener que contestar preguntas sobre la celebridad. Esto especialmente después del éxito que tuvo la cartelera en Jacksonville.

White categorizó lo de Paul como un “circo” y que no es algo serio. “Yo he creado algo serio con una compañía seria,” dijo en la conferencia de prensa después del evento.

”Lo he dicho antes, este chico ha hecho un gran trabajo de colocarse en una posición en la que se está en la que puede estar ganando dinero. Los tiene a ustedes hablando y preguntando sobre él. Lo tenía a Daniel Cormier persiguiéndolo. Está haciendo algo bien.”

“(Paul) noqueó a un exjugador de la NBA de 40 y pesaba 30 libras menos que él. Bueno, no sé qué pensar sobre lo que pasó con Askren. Eso para mi es una locura.”

Se le preguntó sobre la posibilidad traerlo a una cartelera y dijo: “¿Los números están ahí? No lo creo. ¿Sabes lo que le pasaría en la UFC? No está peleando acá. Él está consiguiendo rivales que él mismo selecciona. No sé qué más pasa con esta p**a cosa (Triller). Hay un mercado para eso.”

”Yo no hago eso. Hay gente que lo quiere ver y está bien. (Paul) va a ganar dinero, hasta que se termine. Yo no hago eso. Lo que yo hago es lo que pasó esta noche. Lo que hago es llenar estadios. Los números que ellos están dando son pura m****a. Lo que yo hago es lo de esta noche. Los mejores contra los mejores,” enfatizó White.

