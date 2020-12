Compañeros de Paolo Rossi “en shock” por su muerte

El ex portero italiano, Dino Zoff, expresó su pesar ante la muerte de Paolo Rossi y la consideró como “un golpe inesperado”, luego de que se conociera la triste noticia en las últimas horas del miércoles.

El capitán de la selección que alcanzó la gloria en 1982 indicó que no sabía que estaba enfermo su excompañero de selección y con la Juventus.

El ex delantero ganó la Bota de Oro como máximo goleador de la Serie A y también se adjudicó el Balón de Oro luego de su gran actuación en el Mundial de 1982, cuando la “Nazionale” se coronó campeona.

Rossi anotó un recordado hat-trick contra Brasil en esa competencia ecuménica, antes de sumar dos goles en la semifinal con Polonia y, luego, convertir el primero en la victoria por 3-1 sobre Alemania Occidental en la final.

Zoff, capitán de aquel gran equipo consagrado en España, dijo que no tenía idea de que Rossi estuviera gravemente enfermo. La novedad fue confirmada por la esposa del ex futbolista que perdió la vida a los 64 años, en Rai Sport.

El legendario guardameta y exseleccionador italiano, dijo en una entrevista con el diario Gazzetta dello Sport: “Perdón. No sé qué decir, fue como un rayo del cielo. Siempre tuvimos una gran relación con Paolo. Era un gran tipo, muy inteligente. Habíamos hablado en mucho tiempo, nos habían dicho que sufría de algo pero no creí que era tan serio.”

También añadió el excapitán de la Juventus de 78 años de edad. “La relación con él fue maravillosa, era muy buena gente. Esto es algo que es muy difícil de comprender.”

Otro campeón que habla de una pérdida colectiva

Otro jugador que se expresó al respecto fue el central Fulvio Collovati. Collovati justo había salido del Milan para jugar con el Inter cuando disputó el Mundial de España.

“Una parte nuestra se ha ido. Una parte de mi vida se ha ido,” dijo Collvati sobre el fallecimiento de su excompañero. “Si fui campeón del mundo, fue gracias a Pablito,” dijo en una entrevista con Radio Rai.

Rossi es el tercer integrante de ese equipo que ha fallecido. El central de la Juventus, Gaetano Scirea, perdió la vida en 1989 después de estar involucrado en un accidente automovilístico en Polonia. El otro fue el técnico de ese equipo, Enzo Bearzot, que murió en el 2010 a los 83 años de edad.

