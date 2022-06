Dan a conocer el equipo de comentaristas para UFC 275: ¿Está Joe Rogan?

En el próximo evento pay-per-view UFC, el comentarista Joe Rogan no será parte de la transmisión.

La UFC 275 está encabezada por una pelea por el título de peso semipesado entre el actual campeón Glover Teixeira y el número 2 del ranking Jiri Prochazka.

Rogan sólo trabaja con carteleras pay-per-view en los Estados Unidos, por lo que no hará el viaje al extranjero. En cambio, el ex campeón de peso mediano de la UFC Michael Bisping tomará el lugar de Rogan y se sentará junto a su colega, el ex campeón de dos divisiones Daniel Cormier, así como el principal relator de la promoción, Jon Anik.

La alineación fue revelada por primera vez por MMA Junkie.

Rogan trabajó por última vez a un lado del Octágono en la UFC 274 el 7 de mayo. Y aunque aún no se ha confirmado, es probable que el histórico empleado de la UFC comente el evento UFC 276 del 2 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Rogan, quien también presenta el popular podcast “Joe Rogan Experience”, ha sido comentarista de la UFC desde 2002.

UFC 275 presenta 2 peleas por el título, una cartelera de 12 combates

La UFC 275 se llevará a cabo en el estadio cubierto de Singapur el 11 de junio. Se han programado doce peleas, incluidas dos competencias por el campeonato.

Sin embargo, la cartelera está sujeta a cambios, ya que las enfermedades y lesiones de la semana de la pelea, así como los pesajes fallidos, podrían alterar el curso del evento.

Esta es la cartelera al momento:

Cartelera Principal (ESPN+ PPV)

Pelea por el título de peso semipesado: Glover Teixeira (C) vs. Jiri Prochazka

Pelea por el título de peso mosca femenino: Valentina Shevchenko (C) contra Taila Santos

Pelea de peso paja femenino: Zhang Weili contra Joanna Jedrzejczyk

Pelea de peso mosca: Rogerio Bontorin contra Manel Kape

Pelea de peso wélter: Jack Della Maddalena contra Ramazan Emeev

Cartelera Preliminar (ESPN/ESPN+)

Pelea de peso medio: Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

Pelea de peso pluma: Seung Woo Choi vs. Joshua Culibao

Pelea de peso ligero: Hayisaer Maheshate vs. Steve Garcia

Pelea de peso wélter: Jake Matthews vs. Andre Fialho

Preliminares tempranas (ESPN+/UFC Fight Pass)

Pelea de peso gallo: Kyung Ho Kang vs. Danaa Batgerel

Peso paja femenino: Liang Na vs. Silvana Gomez Juarez

Peso pluma femenino: Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards

La cartelera viene pesada con 3 grandes enfrentamientos

Aunque la cartelera carece de nombres notables, los últimos tres enfrentamientos son importantes. Teixeira pondrá su cinturón en juego por primera vez desde que se lo quitó a Jan Blachowicz en octubre. Prochazka está invicto en la UFC, y el luchador es dueño de una racha de 12 victorias consecutivas.

Prochazka es conocido por su estilo salvaje y poco ortodoxo, y cuenta con 25 victorias por KO/TKO. Es una clara amenaza de ataque para Teixeira, así que no será sorpresa ver que el campeón utilice un plan de juego con mucho agarre.

En el evento co-estelar, la campeona de peso mosca femenino desde hace mucho tiempo, Valentina Shevchenko, se enfrentará a la contendiente número 4 de la división, Taila Santos. Shevchenko es una de las combatientes más completas y dominantes del deporte, pero a la brasileña no le falta confianza para destronar a la reina.

Y en la pelea destacada de la noche, dos ex campeonas de peso paja femenino chocarán nuevamente. Zhang Weili y Joanna Jedrzejczyk se encontrarán por segunda vez dentro del Octágono. Ambas pelearon en marzo de 2020 en lo que muchos fanáticos y expertos consideraron la mejor pelea del año.

Zhang obtuvo el visto bueno de los jueces por decisión dividida, una decisión que Jedrzejczyk ha impugnado.