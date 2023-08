Colombia vs Inglaterra: Partido del Mundial Femenino 2023 en vivo por Telemundo

Telemundo, la casa exclusiva en español de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™, continúa la siguiente fase del torneo con la cobertura del esperado partido de cuartos de final entre Colombia vs. Inglaterra el sábado 12 de agosto a partir de las 5:00 a.m. ET con el programa Hoy en La Copa seguido por el partido a las 6:30 a.m. ET EN VIVO por Telemundo, Universo y Peacock.

El equipo de locutores estará encabezado por Andrés Cantor, miembro del Salón de la Fama y ganador de siete premios Emmy, y contará con el análisis de Manuel Sol, ex jugador de la Selección Mexicana y de las Chivas, y de Natalia Astrain, entrenadora de fútbol profesional.

😁 "Mi sonrisa es algo que me caracteriza." La 🔟 de la @FCFSeleccionCol y su manera de sentir el fútbol. 🇨🇴⚽️@leicysantos10 | #FIFAWWC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 11, 2023

El emblemático programa de Telemundo sobre la Copa Mundial de la FIFA, Hoy en La Copa, se extenderá a 1 hora antes de Inglaterra v. Colombia con Isabella Echeverri, jugadora de la selección nacional de Colombia. Ana Jurka, Carlota Vizmanos, Miguel Gurwitz y Carlos Yustis, de Telemundo Deportes, serán los presentadores con la participación de todos los comentaristas expertos que ofrecerán una previa en profundidad de los partidos con análisis de toda la acción en torno a los equipos participantes, incluyendo coloridos contenidos desde los estadios y campos de entrenamiento.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si no tiene cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver todos los partidos de la Copa Mundial 2022 en vivo en línea:

Esto es lo que debe saber:

¿Cómo ver Colombia vs Inglaterra en vivo?

Día: Colombia vs. Inglaterra Comienza el sábado 12 de agosto

Hora: a las 6:30 a.m. ET

Canal:EN VIVO por Telemundo, Universo

StreamingPeacock.

¿A qué hora juega Colombia vs Inglaterra?

• México: 4:30 horas

• Ecuador: 5:30 horas

• Colombia: 5:30 horas

• Bolivia: 6:30 horas

• Venezuela: 6:30 horas

• Chile: 6:30 horas

• Estados Unidos: 6:30 horas

• Argentina: 7:30 horas

• Paraguay: 7:30 horas

• Uruguay: 7:30 horas

• Brasil: 7:30 horas

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox, Fox Sports 1, Telemundo y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Spots o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox y FS1 están incluidos en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Sports o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para hacerlo.

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, esta es la opción más económica para una transmisión en vivo de la Copa del Mundo: puede ver una transmisión simultánea de la cobertura de Telemundo para cada partido a través de Peacock Premium, que cuesta $4.99 por mes:

Obtener Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación Peacock TV o en el sitio web de Peacock TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Peacock TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV ( como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox, FS1 y más de 45 canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con los canales necesarios para la Copa del Mundo, además puedes obtener tu primer mes a mitad de precio:

Obtener Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación Sling TV o en el sitio web de Sling TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Sling TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Sports o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Posibles alineaciones:

Colombia: Catalina Pérez; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Lorena Bedoya; Mayra Ramírez, Leicy Santos, Linda Caicedo; Catalina Usme.

Inglaterra: Mary Earps; Jess Carter, Millie Bright, Alex Greenwood; Lucy Bronze, Georgia Stanway, Katie Zelem, Rachel Daly; Ella Toone, Alessia Russo, Lauren Hemp.

