Cuartos de Final del Clausura 2023: ¿Dónde ver Chivas vs Atlas?

Telemundo, la casa exclusiva de Chivas de Guadalajara en Estados Unidos, presenta la cobertura de los cuartos de final del Clausura 2023 el domingo 14 de mayo, incluyendo el programa previo al partido Fútbol Estelar Chivas Extra a las 8 p.m. ET, seguido por la transmisión de Chivas vs. Atlas a las 9 p.m. ET, y el programa posterior al partido a las 11 p.m. ET. Los playoffs de la Liga MX continúan con el No. 3 Chivas, con una racha ganadora de cuatro partidos, enfrentándose al No. 9 Atlas en el Estadio Akron para asegurar un lugar en las semifinales.

Fecha y canal del Chivas vs Atlas

Domingo, 14 de mayo: Previo al partido a las 8 p.m. ET; Cobertura en vivo del partido a las 9 p.m. ET; Cobertura posterior al partido a las 11 p.m. ET. El partido Chivas vs. Atlas en el Estadio Akron será transmitido simultáneamente por Telemundo, Universo y Peacock. Los programas de Fútbol Estelar Chivas Extra antes del partido y el programa posterior al partido se transmitirán en vivo por Universo y Peacock. Toda la cobertura de Telemundo está disponible en TelemundoDeportes.com y la aplicación de Telemundo.

Ellos estarán a cargo de la narración

El equipo de comentaristas de Telemundo incluirá al ganador de seis premios Emmy Andrés Cantor, al veterano de las Chivas de Guadalajara Manuel Sol y a la leyenda del fútbol mexicano Carlos Hermosillo. El periodista deportivo Miguel Gurwitz, ganador de un premio Emmy, se unirá a Carlos Hermosillo para presentar los programas previos y posteriores al partido desde el Estadio Akron. La cobertura del partido en inglés correrá a cargo del reconocido locutor deportivo Jorge Calvo y del periodista deportivo José Bauz.

Un clásico del fútbol mexicano

Tanto el Chivas como el Atlas, son dos equipos emblema de todo lo que representa el fútbol mexicano, estandartes del deporte en la región de Jalisco. Aquí te contamos lo que debes saber sobre cada uno:

El Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas, es uno de los equipos más emblemáticos y queridos del fútbol mexicano. Fundado en 1906, este equipo ha logrado consolidarse como uno de los favoritos de la afición gracias a su estilo de juego caracterizado por la garra y la pasión.

Chivas ha logrado un total de 12 títulos de Liga MX, lo que lo convierte en uno de los equipos más exitosos de la historia del fútbol mexicano. Además, ha ganado dos Ligas de Campeones de la Concacaf, lo que le ha permitido disputar torneos internacionales como la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Una de las características más distintivas de Chivas es su política de contratar exclusivamente jugadores mexicanos, lo que se conoce como la “Chivahermanía”. Esta política ha sido muy valorada por los aficionados, ya que consideran que es una forma de promover el talento local y de fomentar el desarrollo del fútbol en México.

A lo largo de su historia, Chivas ha contado con grandes figuras del fútbol mexicano, como Omar Bravo, Javier “Chicharito” Hernández, Ramón Morales, Jaime “Tubo” Gómez, entre otros. También ha tenido grandes entrenadores, como el mítico José “Chepo” de la Torre, quien logró llevar al equipo a ganar dos títulos de Liga MX de manera consecutiva.

El estadio de Chivas, conocido como “El Akron”, es uno de los más modernos y espectaculares del país. Con capacidad para más de 45,000 espectadores, este estadio se ha convertido en un lugar de peregrinación para los aficionados de Chivas y de otros equipos que buscan disfrutar de la pasión y el ambiente que se vive en los partidos de este equipo.

El Club Atlas de Guadalajara, por su parte, es uno de los equipos de fútbol más antiguos y representativos de México. Fundado en 1916, este equipo ha logrado consolidarse como uno de los favoritos de la afición gracias a su estilo de juego ofensivo y a su gran cantera de jóvenes talentos.

El Atlas ha logrado un total de un título de Liga MX en su historia, obtenido en la temporada 1950-1951, pero también ha conseguido dos títulos de la Concacaf, lo que le ha permitido disputar torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Una de las características más distintivas del Atlas es su cantera de jóvenes talentos, que ha dado grandes jugadores al fútbol mexicano como Rafa Márquez, Jared Borgetti, Pavel Pardo, Andrés Guardado, entre otros. Esta política de formación de talentos ha sido valorada por los aficionados y los expertos en fútbol, ya que consideran que es una forma de fomentar el desarrollo del fútbol en México.

Además, el Atlas cuenta con un estadio propio, el Estadio Jalisco, que es uno de los más emblemáticos y grandes del país. Con una capacidad para más de 50,000 espectadores, este estadio ha sido testigo de grandes momentos en la historia del fútbol mexicano y ha sido sede de importantes eventos deportivos y culturales.