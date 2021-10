Chivas vs Cruz Azul: Hora y Cómo ver el Livestream

Chivas recibe a Cruz Azul en el Estadio AKRON en Guadalajara este sábado en la Liga MX. Ambos equipos llegan al partido con el objetivo de escalar posiciones en la tabla y asegurarse un lugar en la Liguilla.

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

Pueden ver el live stream de Telemundo otros 100 canales en vivo por FuboTV, que viene con una prueba gratis de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver Chivas vs Cruz Azul en vivo por el app de Fubo, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android, iPad o tableta Android

También puedes ver a través de tu computadora por la página de FuboTV.

DirecTV Stream (previamente conocido como AT&T TV) tiene cuatro diferentes paquetes de canales: “Entertainment,” “Choice,” “Ultimate” and “Premier.” Telemundo está incluido en cada uno y cualquier agregado que desees durante tu prueba gratis de 14 días.

DirecTV Stream Free Trial

Una vez suscrito a DirecTV, puedes ver Chivas vs Cruz Azul en vivo por el app de DirecTV, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android, iPad o tableta Android.

Puedes ver el live stream de Telemundo (en vivo en algunos mercados) y 65+ otros canales con Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Free Trial

Una vez suscrito con Hulu With Live TV, puedes ver Chivas vs Cruz Azul en vivo por el Hulu app, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One or Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, o cualquier dispositivo Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, Android phone, iPad o Android tablet. También puedes ver por tu computadora via la página de Hulu.

Previa Chivas vs Cruz Azul

Chivas y Cruz Azul lo están dando todo para ganarle a la corriente y mantener un lugar en las eliminatorias.

El equipo local se quitó un gran peso de encima este fin de semana tras vencer al Toluca en la última ronda. Esa fue la primera victoria para el director técnico interino Michel Leaño. El problema fue que no lograron replicarlo en el empate sin goles con Tijuana.

La buena noticia es que Chivas ha hecho lo suficiente como para depender únicamente de sí mismos para regresar a la Liguilla.

El equipo ya se está preparándose para la próxima temporada y esperan tener de regreso al delantero JJ Macías luego de su fallido préstamo a Getafe. El club español decidió que el jugador regresará ya que no se encuentra en los planes del equipo para lo que le resta de la temporada.

Asimismo, Chivas confirmó que el lateral izquierdo Cristián Calderón y el defensor Hiram Mier no regresarán esta temporada.

Un jugador que no figura en los planes para este fin de semana es Alexis Vega, el delantero de Chivas. Vega se encuentra enredado en una controversia después de que emergieran videos de su casamiento el pasado fin de semana. Este fue el motivo por el que viajó a Toluca pero no jugó.

Chivas anunció que el mexicano de su selección no sería incluido por “decisión colectiva”. El equipo quiere que Vega se encuentre “al 100% para sus próximos partidos”.

Cruz Azul también viene de dos empates consecutivos. La buena noticia al menos para los Cementeros es que sólo han perdido en una oportunidad en sus últimos diez partidos. Esta seguidilla de resultados los pone sextos en la lucha por un lugar en cuartos de final. La mala noticia es que en esos diez partidos, empataron siete veces.

Una victoria combinada con un empate o derrota de Monterrey y una derrota del Toluca les aseguraría el tan preciado cuarto puesto.

Además no hay que perder de vista que aún les queda un partido por jugar.

Cruz Azul también debe lidiar con una lucha de poder interna a nivel institucional entre los directivos futbolísticos y los directores de la cooperativa que dirige e invierte en la institución.

Dentro del vestuario, el equipo está completo y dispuesto para Juan Reynoso en Guadalajara.

Alineación Probable Chivas: Raúl Gudiño; Carlos Cisneros, Antonio Briseño, Ángel Sepúlveda, Miguel Ponce; Fernando Beltrán, Sergio Flores, Uriel Antuna, Jesús Angulo, César Huerta, Ángel Zaldívar.

Alineación Probable Cruz Azul: José de Jesús Corona; Juan Escobar, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete; Ivan Rivero, Yoshimar Yotún, Guillermo Fernández, Roberto Alvarado; Luis Romo, Santiago Giménez, Jonathan Rodríguez.

Historial: Partidos Anteriores: 131. Victorias de Chivas: 41 (183 goles). Victorias Cruz Azul: 47 (186 goles). Empates: 43.