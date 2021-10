Chivas vs Atlas: Hora y Cómo ver el Livestream

Atlas se enfrenta a Chivas en la fecha doce de la Liga MX, en uno de los partidos clave en cuanto a su impacto para la Liguilla. El encuentro tendrá lugar el sábado por la noche en el Estadio Akron de la Ciudad de Guadalajara en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Previa Chivas vs Atlas

Chivas se fue del Estadio Azteca con un controvertido empate y ahora busca conseguir una victoria que los ayude a salir del fondo de la tabla tras perder contra Querétaro en un partido demorado por tormenta eléctrica.

El esta vez equipo local quiere tener una capacidad del 33% del Estadio Akron. Para Chivas sería la primera vez en más de un año. El Departamento de Salud del Estado de Jalisco dará permiso para tener una asistencia de esa cantidad de fanáticos en uno de los partidos más importantes de esa región del país.

Michel Leaño introdujo cambios respecto al Clásico Nacional pero estos no dieron resultado. Aparentemente, el entrenador interino cambió la mentalidad en el vestuario pero esto no se ha trasladado a los resultados. De todos modos Leaño cuenta con el apoyo de Ricardo Peláez y Amaury Vergara luego de que estos despidieran a Víctor Manuel Vucetich.

Atlas seguirá buscando recuperarse tras la derrota ante Puebla, pero las cosas no se mejoran ya que ha tenido problemas últimamente ante Chivas, quien también llega mal parado tras perder contra Querétaro.

El equipo rojinegro sigue buscando recuperarse tras perder contra Puebla entre semana y sus dificultades contra Chivas no ayudarán con su actitud, pero la derrota contra Querétaro los dejó mal parados. Los “zorros” no han vencido a Chivas desde abril 2018, cuando ganaron 1-0. Desde entonces han perdido en seis ocasiones.

“Esto es lo maravilloso del fútbol, por momentos es injusto e ingrato, pero luego tienes la posibilidad de jugar en un Clásico y eso nos ayuda a madurar”, dijo el entrenador de Atlas Diego Cocca. “Tenemos la oportunidad de brindarle una enorme cantidad de alegría a nuestros fanáticos, y eso no ha sucedido muy a menudo. También queremos permanecer en la primera mitad de la tabla, lo que tampoco sucede con frecuencia. Esperamos tener esa oportunidad el sábado”.

A pesar de la derrota, muchos en el fútbol mexicano aún piensan que los rojinegros son la sensación del torneo hasta el momento.

Probable Alineación Chivas: Raúl Gudiño, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Luis Olivas, Cristián Calderón; Jesús Molina, Isaac Brizuela, Jesús Angulo, Alexis Vega; Oribe Peralta

Probable Alineación Atlas: Camilo Vargas, Diego Barbosa, Anderson Santamaria, Hugo Nervo, Jesús Angulo; Edgar Zaldivar, Aldo Rocha, Jairo Torres; Julián Quiñones, Franco Troyansky, Julio Furch

Historial: Partidos Anteriores: 228 Victorias de Chivas: 92 (322 goles) Victorias de Atlas: 69 (372 goles) Empates: 67