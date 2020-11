CHIVAS VS. MONTERREY: ¿Cómo ver el partido?

La cobertura exclusiva de los partidos de las Chivas de Guadalajara como locales en todas las plataformas de Telemundo Deportes continúa este sábado 7 de noviembre con el cierre de la temporada regular en torneo de la Liga MX Guard1anes 2020. La jornada 17 presenta un partido fundamental para el C.D. Guadalajara de cara a la Liguilla. Ante C.F. Monterrey, se determinará la posición final de Chivas en la tabla y por lo tanto en qué puesto accederá a al repechaje. El rebaño sagrado debe ganar para garantizar que disputará el juego de repesca como local.

La transmisión del encuentro producida por Telemundo Deportes comenzará este sábado a las 5 p.m. ET (hora del Este) / 2 p.m. PT (hora del Pacífico) por Universo con un programa especial previo. Chivas vs. Monterrey estará en vivo a partir de las 5:55 p.m. ET / 2:55 p.m. PT en Telemundo, TelemundoDeportes.com y en la aplicación Telemundo Deportes.

Después del partido, el análisis y los comentarios continúan en Futbol Estelar Chivas Extra, a través de Universo y de las plataformas digitales de Telemundo Deportes: TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes. Además, los aficionados podrán disfrutar de la repetición del partido en inglés a través de NBC Sports (NBCSN) el sábado 7 de noviembre a las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT.

La cobertura previa y posterior al partido, contará con la conducción del experto ganador del premio Emmy Miguel Gurwitz junto con la leyenda del fútbol mexicano, Carlos Hermosillo. Esta semana, Fútbol Estelar Chivas Extra contará con entrevistas imperdibles incluyendo a Miguel Layun de Monterrey e Isaac Brizuela de Chivas, así como el segmento Fuera de Juego con Carolina Jaramillo de Chivas Femenil a cargo de la presentadora de Telemundo Deportes, Ana Jurka. También, una charla “De Chiva a Chiva” entre Manuel Sol de Telemundo Deportes y el exjugador rojiblanco Héctor Reynoso.

En la pantalla de Telemundo, Chivas vs. Monterrey será narrado por Andrés Cantor, el ganador del premio Colin Jose Media Award 2020 otorgado por el Salón de la Fama del Fútbol Nacional (National Soccer Hall of Fame), junto con el análisis de Manuel Sol y Arantza Fernández de Chivas TV, desde el terreno de juego.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de participar de Fútbol Estelar Chivas Extra a través de las redes sociales usando la etiqueta #ChivasenTelemundo, así como de disfrutar comentarios adicionales en TYM: Zona Mixta, con el segmento dedicado a las Chivas “Junto al Rebaño”.

PROGRAMACIÓN DE TELEMUNDO DEPORTES DE LA LIGA MX PARA EL 7 DE NOVIEMBRE

Fecha Hora (Este) Partido Cadena Sábado, 7 de noviembre 5:00 p.m. FÚTBOL ESTELAR CHIVAS EXTRA: Cobertura previa al juego del Chivas Universo; Aplicación Telemundo Deportes 5:55 p.m. FÚTBOL ESTELAR CHIVAS: Guadalajara vs. Monterrey Telemundo; Aplicación Telemundo Deportes 8:00 p.m. FÚTBOL ESTELAR CHIVAS EXTRA: Cobertura posterior al juego del Chivas Universo; Aplicación Telemundo Deportes 10:30 p.m. Repetición en NBCSN: Guadalajara vs. Monterrey NBCSN 11:30 p.m. TYM: Zona Mixta* Telemundo; Aplicación Telemundo Deportes

*TYM: Zona Mixta saldrá al aire luego del noticiero nocturno de la cadena; los horarios pueden variar de acuerdo con el mercado

Además de la cobertura continua en los programas producidos en estudio de Telemundo Titulares y Más y TYM: Zona Mixta, los espectadores pueden hallar entrevistas exclusivas con jugadores y aspectos destacados del juego en las plataformas digitales de NBCUniversal, así como en el programa de medios sociales en vivo de Telemundo Deportes #LaContra, cada lunes en Twitter, Facebook y YouTube.