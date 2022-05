Chelsea vs Liverpool : Hora y cómo ver la final de la FA Cup

Chelsea y Liverpool se enfrentan por segunda vez este año en una final, ya que ambos equipos se enfrentarán en el estadio de Wembley para tener la oportunidad de ganar la competencia más antigua del fútbol.

En los Estados Unidos, el partido (a las 11:45 a. m. hora del Este) no se transmitirá por televisión, pero cualquier persona en los EE. UU. puede ver Chelsea vs Liverpool en vivo por ESPN+:

Con ESPN+, también podrás transmitir la final de la Copa FA femenina del domingo (Chelsea vs Manchester City). También incluye docenas de otros deportes en vivo (incluyendo la Bundesliga, La Liga y otro fútbol internacional), todos los documentales de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito), todo por $6.99 al mes.

O, si también quieres Disney+ y Hulu, puedes obtener los tres por $13.99 al mes. Por separado, los tres servicios de transmisión costarían un total de $ 20.97 por mes, por lo que está ahorrando alrededor del 33 por ciento:

Una vez registrado en ESPN+, puedes ver Chelsea vs Liverpool en vivo en la aplicación de ESPN en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede verlo en su computadora a través de ESPN.com.

Previa de la final de la FA Cup 2022

La FA Cup es el único trofeo pendiente para el técnico Jürgen Klopp en el Liverpool. Este es el único trofeo que los Reds no ganan desde que asumió el técnico alemán.

Lo que es aún más impactante es que el Liverpool no gana esta competencia desde 2006 cuando derrotó al West Ham. Más importante aún, existe la posibilidad de que puedan ganar un doblete de copa nacional por primera vez desde 2000-01.

Lamentablemente, a Klopp le faltará uno de sus ejes en el mediocampo después de que Fabinho sufriera una lesión en el tendón de la corva y estará fuera por el resto de la temporada, incluida la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid a finales de este año.

Klopp sabe que su equipo está luchando en tres frentes y sabe que este equipo se encuentra en condiciones de ganar cuatro trofeos en una temporada y posiblemente incluso seis durante 2022. La única competencia donde las cosas están fuera de su control es en la Premier League donde están a tres puntos del Manchester City a falta de dos partidos.

Una de sus últimas apariciones en una final fue hace 10 años cuando perdieron ante el Chelsea 2-1.

Mientras tanto, los Blues son uno de los equipos más exitosos en esta competencia en los últimos 16 años. El Chelsea es uno de los equipos más exitosos, ya que ganó la Copa FA en cinco ocasiones durante ese tiempo.

Para Thomas Tuchel, esta será la cuarta final nacional desde su nombramiento como entrenador. Con esta estadística, el técnico teutón igualará el récord de José Mourinho en ese departamento, pero hay que tener en cuenta que el equipo tiene solo dos victorias en sus últimos seis juegos previo al partido del sábado.

Chelsea tuvo problemas en las últimas semanas cuando vio que su reinado en la Liga de Campeones llegaba a su fin y también vio una salida temprana en la carrera por el título de liga. También faltarán Ben Chilwell (rodilla) y Callum Hudson-Odoi (Achilles). Ambos jugadores estarán fuera por lo que resta de temporada. En el caso de Chilwell, existe la posibilidad de que regrese para la pretemporada del equipo a fines de julio o principios de agosto.

Probable Alineación Chelsea: Eduouard Mendy, Reece James, Trevor Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso; N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Timo Werner, Romelu Lukaku

Probable Alineación Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Jordan Henderson, Thiago Alcántara, Keita; Luis Díaz, Sadio Mané, Mohamed Salah

