Ceremonia inauguración Mundial femenino 2023: ¿Cómo verla en vivo?

La Copa del Mundo femenino 2023 comienza este jueves 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda. Y los anfitriones ya están listos para que ruede el balón y dar inicio al torneo que reunirá a grandes a las mejores selecciones de fútbol.

Para esta edición la Copa del Mundo femenino se llevará a cabo por primera vez en dos países diferentes de dos distintas confederaciones, marcando el lanzamiento de una versión ampliada del torneo con 32 naciones compitiendo por el trofeo. Dichas selecciones participantes que fueron repartidas en sus ocho grupos ya tienen definidos su calendario y los horarios en los que se disputarán los partidos de la fase de grupos, los cruces eliminatorios de octavos, cuartos, semifinales y la tan anhelada final del 20 de agosto.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo desde el Estadio Eden Park en Auckland, recinto que cuenta con una capacidad para 50,000 mil personas y que fue inaugurado en 1900. Tras los actos de protocolo, la Selección de Nueva Zelanda y Noruega por el Grupo A, serán quienes abrirán el telón para dar inició a la competencia, la cual durará hasta el día domingo 20 de agosto de 2023.

Por su parte, Australia se enfrentará a Irlanda por el Grupo B, en el Stadium Australia, sede de la final del mes de agosto.

Si usted desea ver el acto inaugural, esto es lo que debe saber:

Cuándo: jueves 20 de julio

Hora: 1:00 a.m. ET (estimado)

Dónde: Eden Park en Auckland, Nueva Zelanda

TV y transmisión en vivo: Fox, Telemundo, Fox Sports App

Partido inaugural: Nueva Zelanda vs. Noruega

¿Cuándo es la ceremonia inaugural del Mundial femenino 2023?

La ceremonia de apertura para el Mundial femenino 2023 en Australia y Nueva Zelanda será este jueves 20 de julio en el Estadio Eden Park en Auckland desde las 3:00 a.m., hora de Estados Unidos, aunque esto puede variar, ya que no hay una oficial de inicio.

Para el acto inaugural el show musical estará a cargo de BENEE y Mallrat para cantar el tema oficial de la Copa del Mundo femenino 2023, ‘Do it again’, y se espera que tenga una duración de diez minutos. De igual manera, según Goal, también habrá un Haka, un baile ceremonial de la cultura maorí, a cargo de The New Zealand Māori All Blacks, un equipo de la Unión de Rugby de Nueva Zelanda. Y se espera que actúe la Orquesta Sinfónica de Sydney.

Luego, procederá el partido inaugural entre Nueva Zelanda y Noruega, justo después de las presentaciones artísticas y los protocolos correspondientes.

¿Cómo ver la ceremonia inaugural del Mundial femenino 2023?

En los Estados Unidos, la Copa Mundial Femenina de la FIFA se transmitirá los 64 partidos a disputarse por FOX, FS1, FOXSports.com y la aplicación FOX Sports, en español por la cadena Telemundo y Universo, y vía streaming por Peacock.

¿Cómo ver el LIVE STREAM?

En los Estados Unidos, todos los partidos serán televisados por Fox o Fox Sports 1 en inglés y por Telemundo en español.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo de cada partido en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Fox y FS1 y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si no tiene cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver todos los partidos de la Copa Mundial 2022 en vivo en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox, Fox Sports 1, Telemundo y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Spots o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox y FS1 están incluidos en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Sports o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para hacerlo.

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, esta es la opción más económica para una transmisión en vivo de la Copa del Mundo: puede ver una transmisión simultánea de la cobertura de Telemundo para cada partido a través de Peacock Premium, que cuesta $4.99 por mes:

Obtener Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación Peacock TV o en el sitio web de Peacock TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Peacock TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV ( como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox, FS1 y más de 45 canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con los canales necesarios para la Copa del Mundo, además puedes obtener tu primer mes a mitad de precio:

Obtener Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Mundial femenino 2023 en vivo en la aplicación Sling TV o en el sitio web de Sling TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Sling TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Sports o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

