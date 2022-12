Ceremonia clausura Mundial Qatar 2022: ¿Cómo verla en vivo?

La Copa del Mundo 2022 finaliza este domingo 18 de diciembre en Qatar con la final entre Argentina vs Francia. Y los finalistas ya están listos para que ruede el balón para conocer al nuevo campeón del mundo por los próximos cuatro años, cuando arranque el mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en 2026.

Este mundial se llevó a cabo por primera vez en el Medio Oriente, siendo la primera ocasión en que se jugó en otoño y no en verano como ya veníamos todos acostumbrados. Además, será recordado como el último mundial en el que participarán 32 selecciones, ya que la próxima Copa Mundial se jugará con 48 países.

La ceremonia de clausura se llevará a cabo desde el Estadio Icónico de Lusail, Qatar., recinto que cuenta con una capacidad para 88,966 mil personas inaugurado en 2022. El evento será antes de la final entre las selecciones de Argentina y Francia.

Si usted desea ver el acto inaugural, esto es lo que debe saber:

¿Cuándo es la ceremonia de clausura de Qatar 2022?

La ceremonia de clausura para el Mundial de Qatar 2022 será este domingo 18 de diciembre, en el Estadio Icónico de Lusail desde las 9:00 a.m. (tiempo del Este) y 6:00 a.m. (hora del Pacífico).

Aunque la FIFA no ha dado muchos detalles sobre cómo será el evento de cierre, los espectadores pueden esperar que sea algo similar a la ceremonia de apertura del pasado 18 de noviembre, la cual contó con todo un show de luces y fuegos artificiales, música acompañada de gran número de bailarines, artistas invitados y gran variedad de símbolos y expresiones culturales. Además se presentará la siguiente edición de la Copa Mundial de la FIFA, la cual se jugará en el año 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo ver la ceremonia de clausura de Qatar 2022?

Los derechos de transmisión de los 64 partidos del Mundial en Estados Unidos, incluidos la ceremonia final serán televisados por Fox o Fox Sports 1 en inglés y por Peacock y Telemundo en español. Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo de cada partido en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Fox y FS1 y vienen con una prueba gratuita.

¿A qué hora es la clausura del Mundial?

De acuerdo a distintos medios internacionales, la ceremonia de clausura comenzará una hora antes de la final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

• Argentina: 10.30 horas.

• Brasil: 10.30 horas.

• Chile: 10.30 horas.

• Colombia: 8.30 horas.

• Ecuador: 8.30 horas.

• México: 8.30 horas.

• Perú: 8.30 horas.

• Paraguay: 10.30 horas.

• Uruguay: 10.30 horas.

• Venezuela: 9.30 horas.

• Estados Unidos: 3.30 horas PT / 9.30 horas ET.

¿Qué artistas se presentarán/cantarán en el cierre de Qatar 2022?

Por el momento el único artista que ha sido confirmado para la ceremonia final ha sido el cantante David Adeleke, quien es un compositor nigeriano conocido como Davido, y quien entona la canción oficial del Mundial. De igual manera, se espera la participación del puertorriqueño Ozuna, autor de “Arhbo”, una de las canciones de la Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, los cantantes Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal interpretarán “Light the Sky”, informó TyC Sports.

¿Cómo ver el LIVE STREAM?

